Mesut Özil, futbolu bıraktı! Sakatlıklarla mücadele eden yıldız oyuncu ''Ayrılma zamanım geldi'' diyerek duyurdu...

Mesut Özil, futbolu bıraktığını açıkladı. 2022 yılında Fenerbahçe'den Başakşehir'e bedelsiz bir şekilde transfer olan yıldız oyuncu, sakatlıklar nedeniyle takıma katkı sağlayamamıştı.

"FUTBOLUN BÜYÜK SAHNESİNDEN AYRILMA ZAMANIMIN GELDİĞİ NETLEŞTİ"

Mesut Özil: "Neredeyse 17 yıldır profesyonel bir futbolcu olma ayrıcalığını yaşıyorum ve bu fırsat için inanılmaz derecede minnettarım. Ancak son haftalarda ve aylarda bazı sakatlıklar yaşayınca, futbolun büyük sahnesinden ayrılma zamanımın geldiği daha da netleşti."

"TAKIM ARKADAŞLARIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Mesut Özil: Unutulmaz anlar ve duygularla harika bir yolculuk oldu. Formasını giydiğim kulüplerim Schalke 04, Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal, Fenerbahçe, Başakşehir'e, beni destekleyen antrenörlerim ve takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

SADECE 8 MAÇTA OYNAYABİLDİ

Almanya’da doğan Türk asıllı Alman futbolcu, Schalke altyapısında yetiştikten sonra Werder Bremen, Real Madrid ve Arsenal gibi dev kulüplerde forma giydi. 2021 yılında Fenerbahçe’ye transfer olarak kariyerinin son dönemini Türkiye’de geçirme kararı alan Mesut Özil, sarı lacivertli kulüpte beklentilerin altında kalmıştı. Bu sezon başında Başakşehir’e transfer olan yıldız futbolcu, sadece 8 maçta oynayabildi ve herhangi bir skor katkısı veremedi.

KUPA KOLEKSİYONERİ!

Mesut Özil, 34 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı. Kariyerine birçok kupa sığdıran Özil'in bu kararı dünya basınında da yankı uyandırdı.

1 Dünya Kupası

1 La Liga

1 DFB Pokal

1 Copa Del Rey

1 İspanya Süper Kupası

4 FA Cup



