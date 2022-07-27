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Mesut Özil hakkında bilinmeyenler! Rıdvan Dilmen, Mesut Özil'in alacağı parayı kuruşuna kadar açıkladı

27.07.2022 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de İsmail Kartal döneminde kadro dışı kalarak takımdan ayrılan Mesut Özil, Jorge Jesus'un takımın başına geçmesiyle birlikte Başakşehir'in yolunu tutmuştu. Mesut Özil ile yakınlığı ile bilinen Rıdvan Dilmen, yıldız oyuncunun takımdan ayrılış süreciyle ilgili detayları paylaştı.

Mesut Özil hakkında bilinmeyenler! Rıdvan Dilmen, Mesut Özil'in alacağı parayı kuruşuna kadar açıkladı

Fenerbahçe'ye geliş süreci kadar gidiş süreci de yılan hikayesine dönen Mesut Özil ile ilgili yeni bilgiler paylaşıldı. Yıldız oyuncu ile arasının çok iyi olduğu bilinen Rıdvan Dilmen, Mesut Özil'in Fenerbahçe'den ayrılırken ne kadar para aldığını açık açık söyledi.

"MESUT ÖZİL'İ JESUS İSTEMEDİ"

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Mesut Özil'i takımda Jorge Jesus'un istemediğini söyleyen Rıdvan Dilmen, "Mesut'un yıl daha kontratı vardı fakat Jorge Jesus Mesut Özil'i kadroda düşünmediği ve 1 dakika bile oynatmak istemediğini söylemiş. Mesut nedenini sorduğunda 'Biz 4 aydır takımı izliyoruz' demişler. Mesut ise 'Ben 4 aydır oynamıyorum' demiş. Sonuçta bir durum var. Fenerbahçe teknik direktörü oyuncuyu istemiyor. Yönetim de karara uyuyor. Mesut'un fedekarlık yapmasını istiyorlar." ifadelerini kullandı.

MESUT ÖZİL'İN NE KADAR PARA ALDIĞINI AÇIKLADI

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Fenerbahçe'den ayrılış süreci hakkında bilgiler vermeye devam eden Rıdvan Dilmen, "Teklif de bu yıl değil ama diğer yıl 3 milyon Euro ödeme yapalım şeklinde. Fenerbahçe, neden bunu diyor? Çünkü Mesut Özil Fenerbahçe'de kalmış olsaydı, 3+3 milyon yani 6 milyon Euro daha kazanacaktı. Yani Samandıra'da sağlıklı spor yapsa ki tasvip etmiyorum tabii ki oynamak şartıyla yapacaksınız. Fenerbahçemiz de her oyuncu önemlidir bizim için. Bu Mesut da olsa Rıdvan da olsa, Oğuz da olsa, Alex de olsa... Anlaşmalarda sponsorların da verdiği ücretler var. Mesut sporsor ücretiyle birlikte yani toplamda 4+4, 8 milyon Euro alacakken, 1 yıl sonra 3 ödeyelim diyorlar. Kulübümüzün böyle bir ekonomik durumu var. '' şeklinde konuştu.

"ÖDEMELER 2 YIL SONRA YAPILACAK"

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Mesut Özil'e yapılacak ödemelerin 2 yıl sonra yapılacağını söyleyen Rıdvan Dilmen, "Mesut'un geçtiğimiz sezon sponsorlardan 6-7 milyon Euro alacağı var. Onlara da başka yıllarda oynamak şartıyla yardımcı oldu. Fenerbahçe'nin kasasından Mesut için bugüne kadar menajer ücreti hariç 3 milyon Euro para çıktı. Bundan sonraki 2 yıl için ödenecek para ise 3 milyon Euro. Menajerin alacağı hariç.'' ifadelerini kullandı.


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Rıdvan Dilmen Mesut Özil fenerbahçe
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