Mesut Özil, hocası Unai Emery için yapılan 'aptal' paylaşımını beğendi

Arsenal'de son haftalarda kadroya girmekte zorlanan, son olarak BATE Borisov ile oynanacak Avrupa Ligi maçının kadrosuna da yazılmayan Mesut Özil, Instagram'dan dikkat çeken bir olaya imza attı.
Türk asıllı Alman yıldız, Instagram'dan kendisine yapılan ''Seni özledik kardeşim. Savaşmaya ve güçlü kalmaya devam et. Emery'e ne kadar aptal yorumları olduğunu ve söylediği her şeyin yanlış olduğunu göster'' yorumunu beğendi.
EMERY, SIR VERMİYOR
Mesut'un Emery için yapılan 'aptal' yorumunu beğenmesi, dikkatlerden kaçmazken İspanyol teknik direktör ile Mesut'un arasının ne kadar bozuk olduğu bir kez daha gözler önüne serildi. Unai Emery, Mesut'u BATE kadrosuna almama sebebi olarak ise ''Aynı sebeplerden dolayı almadım'' demekle yetinmişti. (Sporx)
Icardi şokta! Kaptanlığı alındı
Yusuf Şimşek yeni takımıyla imzaladı
Futbol Yönetim Zirvesi başladı
Flaş gelişme! TFF başkanlığına adaylığını açıkladı
Beşiktaş'ta sıcak saatler! Transfer bitebilir...
Bundesliga'da rekor gelir!
''G.Saray her zaman kupa için oynar''
Beşiktaş'tan Oğuzhan açıklaması
GS TV'de şaşırtan değişim!
F.Bahçe'nin galibiyeti Rus basınında
Fenerbahçe'de sakatlık şoku
''Trabzon'u hedeflerine ulaştıracağız''
Bundesliga'da ayrılık
Caleb Ekuban hedeflerini anlattı
Ramsey imzayı attı
Okuyucu Yorumları 0 yorum