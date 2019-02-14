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Mesut Özil, hocası Unai Emery için yapılan 'aptal' paylaşımını beğendi

İNGİLTERE HABERLERİ  | 14.02.2019 17:26 | Son Güncelleme

Arsenal'ın yıldız ismi Mesut Özil, kendisine kadroda yer vermeyen teknik direktör Unai Emery ile ilgili bir skandala imza attı. Mesut Özil, kendisine yapılan "Savaşmaya ve güçlü kalmaya devam et. Emery'e ne kadar aptal yorumları olduğunu ve söylediği her şeyin yanlış olduğunu göster" yorumunu beğendi.

Mesut Özil, hocası Unai Emery için yapılan 'aptal' paylaşımını beğendi

Arsenal'de son haftalarda kadroya girmekte zorlanan, son olarak BATE Borisov ile oynanacak Avrupa Ligi maçının kadrosuna da yazılmayan Mesut Özil, Instagram'dan dikkat çeken bir olaya imza attı.

Türk asıllı Alman yıldız, Instagram'dan kendisine yapılan ''Seni özledik kardeşim. Savaşmaya ve güçlü kalmaya devam et. Emery'e ne kadar aptal yorumları olduğunu ve söylediği her şeyin yanlış olduğunu göster'' yorumunu beğendi.

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EMERY, SIR VERMİYOR
Mesut'un Emery için yapılan 'aptal' yorumunu beğenmesi, dikkatlerden kaçmazken İspanyol teknik direktör ile Mesut'un arasının ne kadar bozuk olduğu bir kez daha gözler önüne serildi. Unai Emery, Mesut'u BATE kadrosuna almama sebebi olarak ise ''Aynı sebeplerden dolayı almadım'' demekle yetinmişti. (Sporx)

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