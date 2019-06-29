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Mesut Özil için Arsenal'e teklif yok

İNGİLTERE HABERLERİ  | 29.06.2019 11:34 | Son Güncelleme

İngilitere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de futbol yaşamına devam eden Mesut Özil'in bu sezon da takımında kalması bekleniyor.

Mesut Özil için Arsenal'e teklif yok

Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de top koşturan ancak takımdan ayrılması gündemde olan Mesut Özil için İngiliz basınında yeni haberler çıkmaya devam ediyor. Daily Mail'de yer alan habere göre Özil'in 350 bin sterlinlik haftalık ücretini karşılamaya hiçbir kulüp yanaşmıyor.

Son yıllarda büyük bir düşüş yaşayan ve Şampiyonlar Ligi'nden uzak kalan Arsenal'in yaz transfer dönemi için yalnızca 45 milyon sterlin'lik bütçesi olduğu öne sürüldü. Celtic'ten Kieran Tierney ve Saint Etienne'den William Saliba'yı transfer etmek isteyen Emery, yüksek maliyeti nedeniyle Mesut Özil'in gönderilmesini istese de herhangi bir teklifin gelmemesi, yıldız futbolcunun Arsenal'de kalacağına işaret ediyor.

Yıldız futbolcuya gelmiş resmi bir transfer teklifinin henüz olmadığı belirtildi. Londra Kulübü'nün Özil için gelecek transfer tekliflerine açık olduğu ifade edildi. 2013'ten bu yana Arsenal'de top koşturan 30 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Mesut Özil, 2013'ün Eylül ayında Real Madrid'den 47 milyon euro'ya Londra ekibine transfer olmuştu.

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