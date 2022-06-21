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Mesut Özil için bomba iddia! Eski takımına geri dönüyor! Hem de Alman devi...

21.06.2022 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'de kadro dışı kararı devam eden ve yeni sezon hazırlıklarına başlayan sarı-lacivertlilerde kampa katılmayan Mesut Özil konusunda flaş bir iddia ortaya atıldı. Süper Lig devini sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bırakan tecrübeli orta sahanın Almanya'ya geri dönebileceği öne sürüldü. İşte detaylar...

Mesut Özil için bomba iddia! Eski takımına geri dönüyor! Hem de Alman devi...
Mesut Özil

Mesut Özil

ALM Almanya
Yaş: 34 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe 'de yeni sezon öncesi geleceği merak konusu olan Mesut Özil ile ilgili bomba bir transfer iddiası ortaya atıldı. Tecrübeli orta sahanın Almanya'ya geri dönebileceği öne sürüldü. Mesut Özil'le ilgili bu iddia gündemi bir anda salladı. İşte ayrıntılar...

WERDER BREMEN İDDİASI

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Fenerbahçe'de takıma geri dönmesi artık mümkün olmayan Mesut Özil'le ilgili Alman basınında olay bir iddia gündeme geldi. Sarı-lacivertli kulübü sosyal medya hesapları üzerinden de takibi bırakan tecrübeli futbolcunun Werder Bremen'in radarında olduğu belirtildi.

HAREKETE GEÇİLDİ

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Bundesliga 2'den Bundesliga'ya yükselen Werder Bremen'de Genel Direktör Frak Baumann'ın Mesut Özil'le ilgili çalışmalara başladığı vurgulandı. Frank Baumann ile Mesut Özil birbirlerini Werder Bremen sayesinde iyi tanıdığı ve zaman zaman görüşmelerde bulunduğu kaydedildi. Ünlü futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesini sonlandırıp bonservisini alacak olması Alman kulübünü umutlandıran bir detay olarak öne çıkarıldı.

HENÜZ RESMİ GİRİŞİMDE BULUNULMADI

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Frank Baumann'ın Mesut Özil'i bedelsiz olarak kadroya katmayı planladığı kaydedildi. 34 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'den ayrılmasını bekleyen Werder Bremen'in henüz transfer için resmi girişimlerde bulunmadığı vurgulandı.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü
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