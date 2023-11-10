Mesut Özil için efsane futbolcudan çok sert sözler! "Ülkeye girişine izin verilmemeli!", "Tam bir yüzsüz!"

Real Madrid ve Arsenal'de gösterdiği performansla dünya çapında birçok hayranı bulunan, Almanya Milli Takımı ile de 1 Dünya Kupası zaferi yaşayan Mesut Özil, 25 Ocak 2021 tarihinde Fenerbahçe formasını sırtına geçirmişti. Sarı - lacivertlilerde geçirdiği 1,5 sezonun ardından Başakşehir'e giden ancak burada da sakatlıklarla boğuşan Özil, futbolu bıraktığını açıklamıştı.

Futbolculuk döneminde Almanya Milli Takımı'nı tercih eden Mesut Özil için Bayern Münih ve Werder Bremen'in efsane isimlerinden Mario Basler çok sert açıklamalarda bulundu.

"ALMANYA'YA GERİ ALMAZDIM"

Mario Basler, Özil'in Almanya'ya girişine izin verilmemesi gerektiğini söyledi. Basler, "Söyleyecek bir şeyim olsaydı, onu Almanya'ya geri almazdım." ifadelerini kullandı.

"TAM BİR YÜZSÜZ"

Mario Basler, Mesut Özil hakkında skandal sözlerine şu şekilde devam etti:

"Yaptığı çıkış olabildiğince kötüydü. Eğer söyleyecek bir şeyim olsaydı, Almanya'ya geri dönmesine izin vermezdim. DFB'de ırkçı hakarete uğradığı gibi şeyler iddia ediyor. Bence bu çok zorlama. Tam bir yüzsüz!"

MUSTAFA ÖZİL: "ONU BEN İKNA ETTİM"

Mesut Özil'in babası Mustafa Özil, geçtiğimiz günlerde Bild'e verdiği demeçte Mesut Özil'in Türkiye'de oynamak istediğini fakat kendisinin devreye girerek Almanya için Özil'i ikna ettiğini söylemişti.

Mustafa Özil, "Bir menajer olarak her zaman bir vizyona sahip olmanız gerekir. Bir örnek vereyim, Alman Milli Takımı için oynama kararı. Ailemdeki neredeyse herkes Mesut'un Almanya için oynamasına karşıydı. Hatta onun ülkesine ihanet ettiğini bile söylediler. Mesut bana geldi, bu konu hakkında konuştuk ve onun şüphelerini anladım. O zamanlar sadece 18 yaşındaydı, genç bir delikanlıydı ve arkadaşları Türkiye için oynuyordu. Mesut dedi ki 'Benim kanım kırmızı.' Ona, 'Hepimizin kanı kırmızı!' dedim. Yine de onu Almanya için oynaması konusunda argümanlarla ikna ettim. Bu en iyi karardı. Almanya için 2018'e kadar 92 uluslararası maç oynadı ve 2014'te dünya şampiyonu oldu. Bu bir futbolcu için en büyük onurdur, tamamen doğru bir karardı." ifadelerini kullanmıştı.





