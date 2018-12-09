Mesut Özil'in 28 milyon euroya Inter'e transfer olacağı iddia edildi!

Geçtiğimiz günlerde İngiliz medyasında yer alan gece eğlencesi skandalı sonrası Mesut ile yolları ayırması beklenen Arsenal'in yıldız oyuncuyu İnter'e göndereceği iddia edildi.

The Sun'da yer alan habere göre Arsenal, Alman asıllı Türk futbolcuyu, İnter'e satmaya onay verdi. Buna göre İnter'in Mesut için Arsenal'a 28 milyon euro ödeyeceği iddia edildi.

Haberin detaylarında yer alan bilgilere göre Mesut'un menajeri gelecek hafta İnter yetkilileri ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Arsenal için bir diğer problemin de 30 yaşındaki yıldız futbolcunun maaşı olduğu iddia edildi. İngiliz devi, haftalık 350.000 euro kazanan Mesut'un maaşını ödemekte güçlük çekiyor.

Mesut Özil bu sezon Arsenal forması ile çıktığı 12 karşılaşmada 4 gol 1 asistlik performans sergilemişti.

