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Mesut Özil bombası! Evini bile satın aldı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 02.10.2019 21:25 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz sezonu hayal kırıklığı ile geçiren ve sezonu 6. sırada bitirerek taraftarlarını üzen Fenerbahçe'nin bu sezonki tek hedefi şampiyonluk. Bu hedef doğrultusunda ilerleyen sarı-lacivertlilerde Mesut Özil'in transferine yönelik gündem yaratan bir gelişme yaşandı.

Mesut Özil bombası! Evini bile satın aldı

Bu sezon Süper Lig'de mutlu sona ulaşarak şampiyonluk hasretini dindirmeyi amaçlayan Fenerbahçe'de Mesut Özil'in transferine yönelik iddialar giderek alevleniyor. Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcuyla ilgili İngiltere'den gelen son haber, Sarı Lacivertli taraftarlar arasında büyük bir heyecana sebebiyet verdi.

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Arsenal taraftarlığıyla da bilinen İngiliz televizyon fenomeni Colin Newell, kendisine ait Twitter hesabından paylaştığı haberde "Türkiye'deki çok yakın bir arkadaşımdan Mesut'un İstanbul'dan 10 milyon sterlin değerinde bir ev satın aldığını ve çocukluğunda taraftarı olduğu Fenerbahçe'de oynamak istediğini duydum. Kendisi, Ocak ayında Fenerbahçe'ye gelmek için tüm şartları zorlayacak. Emery, onu transfer dönemine kadar ya oynatır ya da yedek soyundurur." ifadelerini kullandı.

Topçular'daki sözleşmesi 2021 yazında bitecek olan ancak bitmek bilmeyen sakatlıkları ve kötü performansı nedeniyle takımdan ayrılacağı konuşulan 30 yaşındaki 10 numaranın haftalık 350 bin sterlinlik maaşı da en çok tartışılan konuların başında geliyor. Ada basını, Arsenal yönetiminin menajer Unai Emery'nin planlarında yer almayan yıldız ismi gönderebilmek için maaşının bir kısmını ödemeye hazır olduğunu yazmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
mesut ozil Fenerbahçe arsenal

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