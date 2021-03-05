Mesut Özil'in sağlık durumu nasıl? Ne zaman sahalara dönecek?

MESUT ÖZİL KİMDİR? 15 Ekim 1988’de Almanya’nın Gelsenkirchen kentinde doğan Türk asıllı Alman millî futbolcu Mesut Özil, 2006’dan beri Almanya'nın genç millî takımlarında millî takım kariyerine başladı. 2010 FIFA Dünya Kupası'nda turnuvanın en değerli oyuncusuna verilen Altın Top Ödülü'ne aday gösterilen Mesut Özil 2006’da doğduğu kentin bir takımı olan ve Bundesliga'da mücadele eden Schalke 04'e transfer olarak profesyonel futbol kariyerine başladı.

MESUT ÖZİL NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK? Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, Mesut Özil'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çekilen MR'ında; ayak bileği iç ve dış yan bağlarında kısmi yırtıklar ile ayak bileği iç-dış malleol kemiklerinde yoğun ödem tespit edildiği bildirildi. Mesut Özil’in en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

MESUT ÖZİL’İN SAĞLIK DURUMU NASIL? Fenerbahçe'de, Antalyaspor maçının 66. dakikasında rakibi Fredy ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kalan ve kalkamayan Mesut Özil, sakatlanarak sedyeyle sahayı terk etti. Hastanede MR'ı çekilen Mesut Özil’in, yırtık ve ödeme bağlı sorun yaşadığı belirtildi.

Girdiği ikili mücadelenin ardından sakatlık yaşayan Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil’in MR’ı çekildi. Ayak bileği iç ve dış yan bağlarında kısmi yırtıklar görülen Mesut Özil’in ne zaman oynayacağı belli oldu.

Arkasından 2008’de bir başka Bundesliga ekibi Werder Bremen'e transfer olan Mesut Özil Almanya ile 2010 FIFA Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla Ağustos 2010’da La Liga devi Real Madrid'e transfer oldu.

Millî Takım serivenine Almanya ile başlayan Mesut Özil, Almanya'nın genç takımılarında toplam 27 maç oynarken, 9 gol kaydetti. İsveç’te yapılan Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası finalinde İngiltere'ye karşı oynanan final maçını bir gol, iki asist ile oynayan Mesut Özil, maçın adamı seçildi.

Mesut Özil, Millî takımda 43 maçta 14 gol 19 asist kaydetti.

İlk millî maçını 11 Şubat 2009’da Norveç Millî Takımı'na karşı oynayan Mesut Özil, 2010 Güney Afrika Dünya Kupası kadrosunda yer alırken, millî takımda ilk golünü Gana Millî Takımı'na attı. Turnuva boyunca hep ilk 11’de sahaya çıkan Mesut Özil, Almanya ile dünya üçüncüsü oldu.

Eğitimini Abitur'a kadar sürdüren Mesut Özil, Almanya ile kazanılan Dünya Kupası’nın ardından elde ettiği şampiyonluk primini Brezilyadaki 23 hasta çocuğun ameliyat masraflarının karşılanması için bağışladı.

Bu davranışından dolayı Laureus Medya Onur Ödülü'ne layık görülen Mesut Özil, Amine Gülşe ile evlendi.

Mesut Özil, 2021 yılında Arsenal’den Fenerbahçe’ye transfer oldu.



