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Mesut Özil kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mesut Özil futbolu bırakıyor mu, neden? Ünlü futbolcu ile ilgili flaş iddia!

04.02.2023 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mesut Özil futboldaki becerisiyle hem Türkiye'nin hem de diğer ülkelerin gözde futbolcularından biriydi. Fenerbahçe'ye transferi ile günlerce gündemden düşmedi. Şu anda Başakşehir forması giyen Mesut Özil hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Futbolseverler bu haberden sonra Mesut Özil ile ilgili araştırmalarını sıklaştırdı. İddiaya göre ünlü futbolcu, futbolu bırakıyor. Peki Mesut Özil kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mesut Özil futbolu bırakıyor mu, neden? İşte detaylar...

Mesut Özil kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mesut Özil futbolu bırakıyor mu, neden? Ünlü futbolcu ile ilgili flaş iddia!

Mesut Özil önemli bir kariyere sahip futbolcu. Spor Toto Süper Lig'de şimdilerde Medipol Başakşehir forması giyen Mesut Özil, son olarak bir sakatlık yaşamıştı. Bir süredir sahalardan uzak olan futbolcu ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Futbolu bıraktığı söylenen Özil ile ilgili açıklama Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan geldi. Peki herkesin merak ettiği Mesut Özil kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mesut Özil futbolu bırakıyor mu, neden? İşte ayrıntılar...

MESUT ÖZİL FUTBOLU BIRAKIYOR MU?

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, 'Mesut Özil futbolu bırakıyor' iddialarına yanıt verdi. Gümüşdağ yaptığı açıklamada;

"Biliyorsunuz medyada çok şeyler konuşuluyor. Bunlar hep olacak. Mesut geldiği günden beri takımda oynamak istediğini, sahadaki antrenmanı ve mücadelesiyle, hocaya da bize de gösterdi. Uzun süredir belinde sorun yaşıyordu. Bunu bir an önce bitirip takıma dönmek, bu yarışta olmak ve Başakşehir'e katkı sağlamak istediğini söyledi. Biz de bunu istiyoruz. Mesut Özil, Türk futbolunun gelmiş geçmiş en büyük kariyeridir. Kendisinin gerek ligde gerek Avrupa'daki maçlarda takım arkadaşlarına tecrübesiyle en büyük desteği vereceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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MESUT ÖZİL KİMDİR?

Mesut Özil 15 Ekim 1988 Gelsenkirchen, Almanya doğumludur. On numara mevkisinde oynayan futbolcu, İstanbul Başakşehir'de forma giymektedir.

9 yıl boyunca Almanya forması giymiş ve çıktığı 92 milli maçta 23 gol atıp 40 asist yapmış ve buna ek olarak; Almanya millî takımının 2014 Dünya Kupası’nı kazanmasına da doğrudan katkı sağlamıştır. Avrupa Futbol Şampiyonası, FIFA Dünya Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Bundesliga, La Liga ve Premier Lig'de asist kralı olan tek oyuncudur.

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Özil, 2006 yılında Schalke 04'e transfer olarak profesyonel futbol kariyerine başladı. Ardından 2008 yılında Werder Bremen'e transfer oldu. Almanya ile 2010 Dünya Kupası'nda gösterdiği performans ile Ağustos 2010'da La Liga takımlarından Real Madrid'e transfer oldu. 2013 yazında transfer döneminin son gününde Premier League takımlarından Arsenal'in kulüp tarihinde bir oyuncu için ödediği en yüksek bonservis bedeli olan 42,5 milyon £ karşılığında bu takıma transfer oldu.

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Ayrıca Mesut Özil, bu transferiyle Real Madrid’e tarihindeki en fazla kazanç sağlayan dördüncü futbolcu olmuştur. 25 Ocak 2021 tarihinde Fenerbahçe'ye transfer olmuştur. 11 Temmuz 2022 tarihinde Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

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