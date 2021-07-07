SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Mesut Özil, Kolasinac'ı Fenerbahçe'ye getiriyor

Mesut Özil, Kolasinac'ı Fenerbahçe'ye getiriyor

07.07.2021 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağ ve sol bek için çalışmalarını sürdüren sarı lacivertli ekip transferde mutlu sona çok yakın. Fenerbahçe, deneyimli defans oyuncusu Sead Kolasinac'ı kadrosuna katmak için ısrarını sürüyor. Sead Kolasinac'ı eski takım arkadaşı ve dostu Mesut Özil gelmeye ikna etti.

Mesut Özil, Kolasinac'ı Fenerbahçe'ye getiriyor

Portekizli teknik direktör Vitor Pereira'yı takımın başına getiren Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor.

1

Gökhan Gönül ile yeni sözleşme imzalamayan sarı-lacivertliler Atletico Madrid'in sağ beki Sime Vrsaljko için girişimlere başlarken, sol bek için Mesut Özil'in eski takımı Arsenal'de forma giyen Kolasinac'ı bitirme aşamasına geldi.

2

İspanyol Todofichajes internet sitesi, 28 yaşındaki yıldız futbolcuyu Mesut Özil'in arayarak ikna ettiğini yazdı. Defansta da görev yapabilen oyuncuyu F.Bahçe, zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

BONSERVİS BEDELİ 6.5 MİLYON EURO

Sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecek olan yıldız futbolcunun 6,5 milyon Euroluk bonservis bedeli bulunuyor. Geçtiğimiz sezonu Alman ekibi Schalke 04'te kiralık olarak geçiren Sead Kolasinac, 17 Bundesliga maçında 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Müge Anlı'ya vereceğim" diyerek kaydetmiş! İstanbul'da tüyler ürperten olay"Müge Anlı'ya vereceğim" diyerek kaydetmiş! İstanbul'da tüyler ürperten olay
Kaşıntı ve pullanma varsa dikkat! Bakın neden oluyormuşKaşıntı ve pullanma varsa dikkat! Bakın neden oluyormuş
Vitor Pereira'dan F.Bahçe'ye ilk transferVitor Pereira'dan F.Bahçe'ye ilk transfer
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü Mesut Özil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
topçu olarak ise yaramadı ozil bari böyle tren rolü yapsin

En Çok Okunan Haberler

Bez Bebek’in Yağmur’u son haliyle sosyal medyayı salladı

Bez Bebek’in Yağmur’u son haliyle sosyal medyayı salladı

Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, serbest bırakıldı!

Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, serbest bırakıldı!

İşte Rachid Ghezzal transferinde son durum!

İşte Rachid Ghezzal transferinde son durum!

İşte Gökhan Gönül'ün yeni takımı!

İşte Gökhan Gönül'ün yeni takımı!

İtalya EURO 2020'de finale yükseldi!

İtalya EURO 2020'de finale yükseldi!

Vitor Pereira'dan F.Bahçe'ye ilk transfer

Vitor Pereira'dan F.Bahçe'ye ilk transfer

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Ghezzal'ın babası resmen açıkladı! G.Saray...

Ghezzal'ın babası resmen açıkladı! G.Saray...

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Galatasaray, Ghezzal ile anlaşmaya vardı!

Galatasaray, Ghezzal ile anlaşmaya vardı!

Vitor Pereira'nın golcüsü Santos Borre

Vitor Pereira'nın golcüsü Santos Borre

Türkiye'de görüşürüz

Türkiye'de görüşürüz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.