Mesut Özil, Kolasinac'ı Fenerbahçe'ye getiriyor

Portekizli teknik direktör Vitor Pereira'yı takımın başına getiren Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Gökhan Gönül ile yeni sözleşme imzalamayan sarı-lacivertliler Atletico Madrid'in sağ beki Sime Vrsaljko için girişimlere başlarken, sol bek için Mesut Özil'in eski takımı Arsenal'de forma giyen Kolasinac'ı bitirme aşamasına geldi.

İspanyol Todofichajes internet sitesi, 28 yaşındaki yıldız futbolcuyu Mesut Özil'in arayarak ikna ettiğini yazdı. Defansta da görev yapabilen oyuncuyu F.Bahçe, zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

BONSERVİS BEDELİ 6.5 MİLYON EURO

Sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecek olan yıldız futbolcunun 6,5 milyon Euroluk bonservis bedeli bulunuyor. Geçtiğimiz sezonu Alman ekibi Schalke 04'te kiralık olarak geçiren Sead Kolasinac, 17 Bundesliga maçında 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.



