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Mesut Özil, Milan'ı karıştırdı

İTALYA HABERLERİ  | 18.01.2019 21:04 | Son Güncelleme

Milan tarafından istendiği öne sürülen Mesut Özil, iddialara göre kulüp içinde tartışmalara sebep oldu. İddiaya göre Maldini, Mesut'un takıma çok şey katacağını düşünürken, CEO Gazidis ise buna karşı çıkıyor.

Mesut Özil, Milan'ı karıştırdı

İngiltere Premier League ekiplerinden Arsenal'da forma giyen Türk asılı futbolcu Mesut Özil, İtalyan basınında yer alan haberlere göre İtalya Serie A ekibi Milan'da tartışmalara sebep oldu.

Corriere dello Sport'un haberine göre Milan Mesut'un transferini bitirmeye yaklaşırken, kulübün Sportif Strateji ve Gelişim Direktörü olarak görev yapan efsanevi Milan oyuncusu Paulo Maldini ile takımın CEO'su Ivan Gazidis bu transfer hakkında karşıt görüşe sahip.

İddiaya göre Maldini, Mesut'un tecrübesi ve kalitesi ile Milan'a çok şey katacağını düşünürken, geçtiğimiz seneye kadar Milan'ın CEO'luğunu yürüten Gazidis'in ise oyuncunun kulübün transfer politikasına uygun bir isim olmadığını savunuyor.

Arsenal teknik direktörü Unai Emery ise Mesut hakkında sürekli çıkan transfer haberleri hakkında konuşmayarak Mesut'un takım için önemli bir oyuncu olduğunu ve devamlılığı sağlaması halinde ilk 11 oyuncusu olacağını söylemişti. (NTVSpor)

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