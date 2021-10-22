SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Mesut Özil, Pereira'ya küfürler yağdırdı!

Mesut Özil, Pereira'ya küfürler yağdırdı!

22.10.2021 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe yönetimi her ne kadar üstünü örtmeye çalışırsa çalışsın, Vitor Pereira ile Mesut Özil arasındaki gerilim o kadar artıyor. Dün gece oynanan Antwerp maçında oyundan alınınca sinirlenen Mesut Özil, saha kenarına gelirken su şişelerini tekmeledi. Ağzından ağır küfürler çıkan yıldız futbolcu sosyal medyada gündem oldu.

Mesut Özil, Pereira'ya küfürler yağdırdı!
Mesut Özil

Mesut Özil

ALM Almanya
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Mesut Özil dün akşam Antwerp maçında oyunda alınırken, Vitor Pereira’ya çok sert tepki gösterdi. Kenara gelirken Pereira’ya olduğu tahmin edilen, “s.... senin oynatacağın topu. A..... çocuğu” dediği dikkat çekti.

Yedek kulübesine giderken de el ve kol hareketlerine devam etti. Yedek kulübesinde de su şişelerini tekmeledi. Daha sonra oturan Mesut, kulübede şikayetlerini sürdürdü.

Bu arada Vitor Pereira, basın toplantısında gurbetçi oyuncunun oyundan alınmasını soran muhabire; “Mesut dışında Berisha'yı da, başka oyuncuları da çıkardık. 4 oyuncu çıkardım, niye diğerlerini sormadınız?” diye tepki gösterdi.

Mesut Özil oyunda kaldığı 65 dakikada 17 pas yaptı. Hiç şut çekmedi. 1 kez rakip çalımladı. Hiç kilit pas atmadı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe'de Jose Sosa için ayrılık kararı!Fenerbahçe'de Jose Sosa için ayrılık kararı!
PARTNERPodyumda talihsiz kaza! Dengesini kaybeden baş manken yere kapaklandıPodyumda talihsiz kaza! Dengesini kaybeden baş manken yere kapaklandı
F.Bahçeli yıldıza 3 maç men cezasıF.Bahçeli yıldıza 3 maç men cezası
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Mesut Özil Vitor Pereira
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya cinayeti! Yakınları görünce sinir krizi geçirdi

Sosyal medya cinayeti! Yakınları görünce sinir krizi geçirdi

G.Saray Rusya'dan 3 puanla döndü

G.Saray Rusya'dan 3 puanla döndü

Polise yakalandı, intihar etti

Polise yakalandı, intihar etti

F.Bahçeli yıldıza 3 maç men cezası

F.Bahçeli yıldıza 3 maç men cezası

Mesut Özil'den şok tepki! Çılgına döndü

Mesut Özil'den şok tepki! Çılgına döndü

Şok açıklama! "UEFA kupasını kazanacağımızı mı düşünüyor?"

Şok açıklama! "UEFA kupasını kazanacağımızı mı düşünüyor?"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Beşiktaş'a İstanbul'da şok skor!

Beşiktaş'a İstanbul'da şok skor!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Newcastle United Türk yıldızın peşinde

Newcastle United Türk yıldızın peşinde

Kural tanımaz bir hakem gördük

Kural tanımaz bir hakem gördük

Ali Koç: Artık ayaklanma zamanı

Ali Koç: Artık ayaklanma zamanı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.