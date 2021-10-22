Mesut Özil, Pereira'ya küfürler yağdırdı!

Mesut Özil dün akşam Antwerp maçında oyunda alınırken, Vitor Pereira’ya çok sert tepki gösterdi. Kenara gelirken Pereira’ya olduğu tahmin edilen, “s.... senin oynatacağın topu. A..... çocuğu” dediği dikkat çekti.

Yedek kulübesine giderken de el ve kol hareketlerine devam etti. Yedek kulübesinde de su şişelerini tekmeledi. Daha sonra oturan Mesut, kulübede şikayetlerini sürdürdü.

Bu arada Vitor Pereira, basın toplantısında gurbetçi oyuncunun oyundan alınmasını soran muhabire; “Mesut dışında Berisha'yı da, başka oyuncuları da çıkardık. 4 oyuncu çıkardım, niye diğerlerini sormadınız?” diye tepki gösterdi.

Mesut Özil oyunda kaldığı 65 dakikada 17 pas yaptı. Hiç şut çekmedi. 1 kez rakip çalımladı. Hiç kilit pas atmadı.



