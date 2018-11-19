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Mesut Özil: Ronaldo takımdan ayrılmama çok kızmıştı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 19.11.2018 21:46 | Son Güncelleme

Arsenal'in Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil, Real Madrid'den ayrıldıktan sonra Cristiano Ronaldo'nun bu transfere çok kızdığını açıkladı.

Mesut Özil: Ronaldo takımdan ayrılmama çok kızmıştı

Alman Milli Takımı'nın eski Türk asıllı yıldızı Mesut Özil, Real Madrid'den Arsenal'e transfer olduğu dönemde Ronaldo'nun bu transfere kızdığı haberleri basına yansımıştı. Mesut Özil, o iddiaları yıllar sonra doğruladı.

Transferin bitmesine 11 saat kale, 2 Eylül 2013'te İngiltere yolunu tutan Mesut Özil, İngiliz gazetecilere konuşurken, Ronaldo'nun kendisi için "Özil'in satışı benim için kötü haber. Gol yollarında benim hareketlerimi en iyi anlayan kişi oydu. Özil'in satışından dolayı çok sinirlendim" dediğini aktardı.

Ronaldo'nun gollerinde en çok asist yapan isim olan Mesut Özil, Real Madrid'de kalmak istediğini ancak o dönemde teknik direktör Carlo Ancelotti ile yönetimin kendisini gözden çıkardığını açıkladı. Kendisine güvenilmesini istediğini vurgulayan Mesut Özil, "Bu kanının ardından bana güvenilen Arsenal'e geldim" dedi.

Şubat ayında sözleşmesini 20211 sonuna kadar uzatan Mesut Özil, haftalık 350 bin Sterlin'e imza atmış ve kulübün en çok kazanan ismi olmuştu.

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mesut ozil cristiano ronaldo real madrid

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