Mesut Özil sosyal medyada Fenerbahçe'yi takipten çıktı, taraftarı çok kızdırdı!

İngiliz ekibi Arsenal'dan Fenerbahçe'ye transfer olan ancak beklentilerin çok uzağında bir performansla Başakşehir'e transfer olan burada kariyerini noktalayan Mesut Özil'den Sarı-Lacivertliler'i kızdıracak bir hamle geldi.

FENERBAHÇE'Yİ TAKİPTEN ÇIKTI

35 yaşındaki eski futbolcu, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'yi takip etmeyi bıraktı. Mesut Özil'in bu hamlesi özellikle sosyal medyada bazı Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti.

Fenerbahçe'de Ocak 2021 ile Temmuz 2022 döneminde forma giyen Mesut Özil, çıktığı 37 maçta 9 gol attı ve 3 asist yaptı.





