SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Mesut Özil şu sıralar kafayı Kerem Aktürkoğlu'na taktı! Her fırsatta genç oyuncuyla buluşuyorlar...

Mesut Özil şu sıralar kafayı Kerem Aktürkoğlu'na taktı! Her fırsatta genç oyuncuyla buluşuyorlar...

13.12.2022 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kariyerine Başakşehir'de devam eden Mesut Özil, futbolu bıraktıktan sonra yine bu mesleği yapmak istiyor. Oyuncuları eğitim konusunda dersler alan Mesut Özil kafayı şimdilerde Kerem Aktürkoğlu'na taktı. İki oyuncunun da menajeri konumunda bulunan Erkut Söğüt, Kerem'in kariyer planlamasını Mesut Özil'e benzer şekilde yapmayı planlanıyor. Her fırsatta bu ikili yan yana getiren Söğüt, Mesut'un Kerem'e tavsiyeler vermesini istiyor.

Mesut Özil şu sıralar kafayı Kerem Aktürkoğlu'na taktı! Her fırsatta genç oyuncuyla buluşuyorlar...
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe'den ayrılarak Medipol Başakşehir'e imza atan fakat yaşadığı sakatlıklar sonrasında forma şansı bulamayan Mesut Özil, futbol sonrası yapacağı işlere konsantre olmuş durumda. Yine aynı sporun içinde kalmak isteyen Mesut Özil, kendine yakın gördüğü oyuncularla şimdiden konuşmaya başladı.

MENAJERLERİ AYNI İSİM

-gLYcZz7A0-7SPCI_WuqEg

Hem Mesut Özil'in hem de Kerem Aktürkoğlu'nun menajerliğini yapan Erkut Söğüt, genç oyuncuyu önümüzdeki yıl Avrupa'ya götürmek istiyor. Kerem'in de evvelden beri bu istekte olduğu bilinirken Mesut Özil ile özel şekilde görüşüyor.

HER FIRSATTA TAVSİYELER VERİYOR

Menajer Erkut Söğüt, Mesut Özil ile Kerem Aktürkoğlu'nu her fırsatta buluşturuyor. Tecrübeli oyuncunun Kerem Aktürkoğlu'na tavsiyeler vermesini isteyen Söğüt, bu yüzden bu ikilinin hiçbir şekilde ayrılmasını istemiyor. Tecrübelerini Kerem'e aktaran Mesut Özil ise genç oyuncu için bağlantılarını kullanarak önümüzdeki yıl transferi için çaba gösterecek.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Takımdan ayrılmak istedi, karar resmen açıklandı!Takımdan ayrılmak istedi, karar resmen açıklandı!
Ronaldo sonunda patladı! İlk kez konuştu...Ronaldo sonunda patladı! İlk kez konuştu...
Manchester United'ın paylaşımı, düşmanın bile aklına gelmez!Manchester United'ın paylaşımı, düşmanın bile aklına gelmez!
Anahtar Kelimeler:
Mesut Özil Kerem Aktürkoğlu galatasaray erkut söğüt atan fenerbahçe 10 bıraktı başakşehi

En Çok Okunan Haberler

Sanat dünyasının acı kaybı! Son yolculuğuna uğurlandı

Sanat dünyasının acı kaybı! Son yolculuğuna uğurlandı

Ronaldo'nun yeni adresi artık belli oldu

Ronaldo'nun yeni adresi artık belli oldu

Mehmet Dinçerler ilk kez konuştu! "Yaptığım için utanç duydum"

Mehmet Dinçerler ilk kez konuştu! "Yaptığım için utanç duydum"

İtalya Ebrar'ı konuşuyor! Sahayı birbirine kattı

İtalya Ebrar'ı konuşuyor! Sahayı birbirine kattı

Mert Hakan Yandaş öyle bir takıma gidiyor ki...

Mert Hakan Yandaş öyle bir takıma gidiyor ki...

Taraftar istemiyor ama eski takımına dönüyor!

Taraftar istemiyor ama eski takımına dönüyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

4 yaşında mucize direniş! 6 gün vahşi doğada hayatta kaldı

4 yaşında mucize direniş! 6 gün vahşi doğada hayatta kaldı

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.