Mesut Özil şu sıralar kafayı Kerem Aktürkoğlu'na taktı! Her fırsatta genç oyuncuyla buluşuyorlar...

Fenerbahçe'den ayrılarak Medipol Başakşehir'e imza atan fakat yaşadığı sakatlıklar sonrasında forma şansı bulamayan Mesut Özil, futbol sonrası yapacağı işlere konsantre olmuş durumda. Yine aynı sporun içinde kalmak isteyen Mesut Özil, kendine yakın gördüğü oyuncularla şimdiden konuşmaya başladı.

MENAJERLERİ AYNI İSİM

Hem Mesut Özil'in hem de Kerem Aktürkoğlu'nun menajerliğini yapan Erkut Söğüt, genç oyuncuyu önümüzdeki yıl Avrupa'ya götürmek istiyor. Kerem'in de evvelden beri bu istekte olduğu bilinirken Mesut Özil ile özel şekilde görüşüyor.

HER FIRSATTA TAVSİYELER VERİYOR

Menajer Erkut Söğüt, Mesut Özil ile Kerem Aktürkoğlu'nu her fırsatta buluşturuyor. Tecrübeli oyuncunun Kerem Aktürkoğlu'na tavsiyeler vermesini isteyen Söğüt, bu yüzden bu ikilinin hiçbir şekilde ayrılmasını istemiyor. Tecrübelerini Kerem'e aktaran Mesut Özil ise genç oyuncu için bağlantılarını kullanarak önümüzdeki yıl transferi için çaba gösterecek.



