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Mesut Özil sürprizi! Kadroyu görenler gözlerine inanamadı! 8 milyon Euro'luk teklif masada kaldı...

18.01.2023 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir ile sözleşmesi Haziran ayında bitecek Mesut Özil'in futbolu bırakması beklenirken yıldız oyuncunun futbolu bırakmayacağı hatta Suudi Arabistan ekibi Al Feiha'ya transfer olacağı konuşuluyordu. Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, VavaCars Fatih Karagümrük ile oynanan Fatih Karagümrük maçında Mesut Özil'e ilk 11'de şans verdi.

Mesut Özil sürprizi! Kadroyu görenler gözlerine inanamadı! 8 milyon Euro'luk teklif masada kaldı...
Mesut Özil

Mesut Özil

ALM Almanya
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Medipol Başakşehir
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Futbolu Başakşehir'de bırakması beklenen Mesut Özil, devre arasında takımdan ayrılabilir iddiası suya düştü. Bu sezon yalnızca 10 dakika forma şansı bulabilen 34 yaşındaki veteran futbolcuya ilk 11'de şans veren Emre Belözoğlu'ndan karar çıktı.

YILLIK 8 MİLYON EURO

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Bonuslar hariç Mesut Özil'e yıllık 8 milyon Euro öneren Al Feiha ekibi beklemeye geçmişti. Başakşehir ile sözleşmesini feshedip Suudi Arabistan'a gitmesi beklenen Mesut Özil'in Türkiye'de kalması kesinleşti.

MESUT ÖZİL 11'DE BAŞLADI

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Ziraat Türkiye Kupası'nda VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşan Başakşehir'de Mesut Özil bu sezon ilk kez 11'de görev aldı. Bu görevlendirmeyle birlikte sezonun geri kalanında Başakşehir'de forma giyeceği öğrenilen Mesut'un önümüzdeki sene için ne karar vereceği belli olmadı.


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