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Mesut Özil transferinde gerçek ortaya çıktı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 13.01.2021 10:02 | Son Güncelleme

Fenerbahçe ile anlaşan Mesut Özil'in maliyeti için çözüm bulundu. Koç Holding'e ait 2 şirketin sponsorluklarla birlikte yıldız oyuncunun bedelini çıkaracağı öğrenildi.

Mesut Özil transferinde gerçek ortaya çıktı

Fenerbahçe'ye transferi için artık günleri sayan Mesut Özil 2 sponsorla geliyor. Sarı-Lacivertliler ile anlaşan Mesut Özil’in ücretini Koç Holding’e ait 2 şirketin sponsorlukla karşılayacağı öğrenildi.

Bu şekilde Mesut’a ödenecek miktar da Fenerbahçe’nin harcama limitlerini çok fazla olumsuz etkilemeyecek. Böylece transferdeki hareket alanı da genişleyecek. Listedeki diğer isimler için girişimler sürecek.

TRANSFER LİSTESİ HAZIR; ÖNCELİK MESUT

Taraftarların sabırsızlıkla beklediği Mesut Özil hamlesinin yanında birkaç yıldız ismin daha kadroya katılması bekleniyor. Bugüne kadar oynanan maçlarda Fenerbahçe’nin eksiklerini tespit eden teknik kadro, yönetime listeyi vermişti.

Ancak öncelik Mesut Özil’de... 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun gelişinden sonra çok sayıda forma satışı ve sponsorluk geliri de bekleniyor. Yönetim, her ayrıntıyı ince ince hesapladı.

FENERBAHÇE SEVDALISI

Öte yandan Mesut Özil’in menajeri Erkut Söğüt "Mesut Özil, Fenerbahçe’ye transfer olursa Fenerbahçe sevdalısı olarak Türkiye’ye gelecek! Transfer için yüzdelik bir dilim vermem mümkün değil, son anlarda beklenmedik pürüzler çıkabiliyor. Ben her zaman hayırlısıyla olsun diyorum" dedi.

(AKŞAM)


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Okuyucu Yorumları 5 yorum
işiniz gücünüz şike yapmak
kardeşim mesutta madem fb ye gelmek istiyo indirim fedakarlik yapsin yani birazda o mücadele etsi
Para var çare var hacı
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