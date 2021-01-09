SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Mesut Özil transferinde pürüz çıktı

Mesut Özil transferinde pürüz çıktı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 09.01.2021 21:45 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin çok istediği Arsenal forması giyen dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil'in transferinde pürüz çıktı. Arsenal yönetimi, yıldız futbolcunun kalan ücretini istemesini ve sözleşmesinin fesih talebini kabul etmedi.

Mesut Özil transferinde pürüz çıktı

Fenerbahçe'de taraftarın en büyük hayallerinden biri Mesut Özil transferi başka bir bahara kalabilir. Sezon başında Arsenal'in kadro dışı bıraktığı Mesut Özil'in artık takımda ayrılmak istediğini ve futbol oynamak istediğini yönetime bildirdi. Bunun üzerine İngiliz ekibi Arsenal ile masaya oturan yıldız futbolcu, beklediği cevabı yönetimden alamadı.

ALACAKLARINDAN VAZGEÇMELİ

Arsenal ile mevcut sözleşmesi devam eden Mesut Özil'in kulüpten alacaklarından feragat etmesi halinde sözleşmesinin sonlandırılabileceği ifade ediliyor.

İngiliz ekibinden haftalık 390 bin pound kazanan Mesut Özil, Fenerbahçe'de futbol oynamak için bu ücretten feragat da bulunabilir.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ

Öte yandan Ajansspor'un Fenerbahçe muhabiri Barış Şehirlioğlu'nun ulaştığı bilgilere göre sarı lacivertli kulüp, transfer gerçekleşmesi halinde yıldız futbolcuya 3.5 milyon Euro artı başarı ve performans bonuslarını içeren sözleşme yapacak. (Ajansspor)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vali Yerlikaya açıkladı! İşte İstanbul'da vakaların en fazla düştüğü ilçelerVali Yerlikaya açıkladı! İşte İstanbul'da vakaların en fazla düştüğü ilçeler
Mesut Özil Arsenal ile masaya oturduMesut Özil Arsenal ile masaya oturdu
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Endonezya’da kaybolan uçağın düştüğü açıklandı
Endonezya’da kaybolan uçağın düştüğü açıklandı
Bakan Soylu: Kaftancıoğlu terör örgütlerinin soytarısıdır
Bakan Soylu: Kaftancıoğlu terör örgütlerinin soytarısıdır
Mesut Özil Arsenal ile masaya oturdu
Mesut Özil Arsenal ile masaya oturdu
Başakşehir İrfan Can için servet istiyor
Başakşehir İrfan Can için servet istiyor
G.Saray'dan stopere milli yıldız!
G.Saray'dan stopere milli yıldız!
Galatasaray'da Onyekuru gelişmesi
Galatasaray'da Onyekuru gelişmesi
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Rıdvan Dilmen: Beşiktaş rakibini çaresiz bırakıyor!
Rıdvan Dilmen: Beşiktaş rakibini çaresiz bırakıyor!
2020’nin en çok tartışılan filmleri
2020’nin en çok tartışılan filmleri
Mesut Özil transferinde resmi açıklama geldi!
Mesut Özil transferinde resmi açıklama geldi!
Mesut Özil Fenerbahçe'de iddiası
Mesut Özil Fenerbahçe'de iddiası
Fatih Karagümrük Papiss Cisse'yi istiyor
Fatih Karagümrük Papiss Cisse'yi istiyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mesut Özil transferinde pürüz çıktı
Mesut Özil transferinde pürüz çıktı
Mesut Özil Arsenal ile masaya oturdu
Mesut Özil Arsenal ile masaya oturdu
Fenerbahçe, Edin Visca transferinde sona geldi
Fenerbahçe'den Edin Visca bombası
Mesut Özil Nusret'in Fenerbahçe paylaşımını beğendi!
Mesut Özil, Fenerbahçe paylaşımını beğendi!
Mostafa Mohamed'den Fenerbahçe açıklaması!
''Fenerbahçe'den transfer teklifi aldım''
Altay Bayındır'dan maç sonu duygusal sözler: "Dün kuzenimi kaybettim..."
Cenazeden gelip maça çıktı! Duygusal açıklama...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.