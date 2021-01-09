Mesut Özil transferinde pürüz çıktı

Fenerbahçe'de taraftarın en büyük hayallerinden biri Mesut Özil transferi başka bir bahara kalabilir. Sezon başında Arsenal'in kadro dışı bıraktığı Mesut Özil'in artık takımda ayrılmak istediğini ve futbol oynamak istediğini yönetime bildirdi. Bunun üzerine İngiliz ekibi Arsenal ile masaya oturan yıldız futbolcu, beklediği cevabı yönetimden alamadı.

ALACAKLARINDAN VAZGEÇMELİ

Arsenal ile mevcut sözleşmesi devam eden Mesut Özil'in kulüpten alacaklarından feragat etmesi halinde sözleşmesinin sonlandırılabileceği ifade ediliyor.

İngiliz ekibinden haftalık 390 bin pound kazanan Mesut Özil, Fenerbahçe'de futbol oynamak için bu ücretten feragat da bulunabilir.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ

Öte yandan Ajansspor'un Fenerbahçe muhabiri Barış Şehirlioğlu'nun ulaştığı bilgilere göre sarı lacivertli kulüp, transfer gerçekleşmesi halinde yıldız futbolcuya 3.5 milyon Euro artı başarı ve performans bonuslarını içeren sözleşme yapacak. (Ajansspor)

