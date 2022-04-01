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Mesut Özil ve Ozan Tufan! Fenerbahçe kadrosu açıklandı

01.04.2022 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Kayserispor ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Sarı-Lacivertli takımda Ferdi Kadıoğlu, Szalai, Sosa ve Valencia, kadroda yer alırken, Mesut Özil ve Ozan Tufan kadroda yer almadı.

Mesut Özil ve Ozan Tufan! Fenerbahçe kadrosu açıklandı
Mesut Özil

Mesut Özil

ALM Almanya
Yaş: 34 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Can Bartu Tesisleri’ndeki antrenman ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Çift kale maçla devam eden idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Bu antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla Kayseri’ye hareket edecek.

YİNE KADRODA YOKLAR

Ozan Tufan ve Mesut Özil maç kadrosunda yer almadı. Enner Valencia, Luz Gustavo, Jose Sosa ve Ferdi Kadıoğlu ise kafileye dahil edildi.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Kayserispor Mesut Özil Ozan Tufan
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
MERAKLANMAYIN MESUT'UN ZAMANI BELLİ NE ZAMAN OYNAYACAK OYNAYINCA GÖRÜRSÜNÜZ...!!!!!

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