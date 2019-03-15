Mesut Özil Yeni Zelanda'daki terör saldırısını kınadı

İngiliz ekibi Arsenal'da forma giyen Mesut Özil, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.
Türk asıllı Alman futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni Zelanda'da yaşananları görmek çok üzücü. Christchurch'te yaşayanlara ve olaylardan etkilenenlerin ailelerine sevgilerimi gönderiyorum." ifadelerini kullandı.
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı esnasında on dakika arayla 2 camiye yapılan silahlı terör saldırılarında 49 kişi yaşamını yitirdi.
CEDİ OSMAN DA SALDIRI KINADI
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Cleveland Cavaliers'ta forma giyen Cedi Osman, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.
Milli basketbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni Zelanda'da 49 masum insanın öldürüldüğünü duyduğum için gerçekten çok üzgünüm. Terörün rengi, dini, ülkesi yoktur. Dualarım mağdurlar ve aileleriyle birlikte." ifadelerini kullandı.
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