Mesut Urgancılar: 1986-1987 şampiyonu Beşiktaş ilan edilmeli

"BİR BİR AİLEYİZ"

Uzun süre Beşiktaş'ta çalışmış kişileri itibarsızlaştırma çalışmalarıyla mücadele ettiklerini de belirten Urgancılar, "Başkanımızın bu konudaki tavrı net. Biz bir aileyiz ve kimseyi ötekileştirmeye çalışmadan her şeyimizi mali ve idari genel kurullarımızda tartışacağız. Her şey her yerde konuşulmaz. Eleştiri kültürünü öğrenmemiz gerekiyor. İlk önce kendimizi sorgulamalıyız. Çünkü eleştiri, eleştirilenden çok eleştireni ortaya koyar. Tüm bu tenkitler yapılırken ben de şu otopark hikayesinin anlatılmasını beklerdim. Kimin kiminle nerede ortak olduğunu herkes yazıyor. Kocaeli Birlikspor ile yapılan anlaşmada diğer tarafa ödenen para nerede? Bir yönetici takım almaya çalışmış, diğer yönetici vazgeçirmeye çalışmış. Sonuçta, Beşiktaş'ın 1.3 milyon lirası yok. Yönetici olmadan önce maçlara gelmemiş olabilirsiniz. Ancak neden 12 koltuklu locaya 16 koltuk döşetip 12 koltuklu loca faturası keserek Beşiktaş'ı 113 bin Dolar masrafa sokarsınız? Önce bunları kendimize sormamız lazım" diye konuştu.