Mesut Yar: Defne Samyeli'nin böyle anılıyor olması acı!

Televizyon yazarı Mesut Yar bugün Posta'daki köşesinde bu yaz magazin sayfalarını meşgul eden 'Defne Samyeli' meselesini masaya yatırdı.

'Böyle anılıyor olması acı' başlıklı o yazı:

Bu yaz sanırım magazin bültenlerinde en çok Defne Samyeli konuşuldu. İyi dostumdur, açıkçası birlikte oynadığımız dizide de farklı yeteneklerine tanıklık etmiştim... Ama ne olduysa şarkı söyleme kararı almasıyla oldu sanki. Bir sihirli değnek geldi ve Defne’ye dokundu. Dünya güzeli kızlarıyla birlikte gündemden hiç inmedi...

Geçende Beyaz TV’deki magazin programında bikinili görüntüsü sansürlenerek güzelliği hakkında iki saat konuşuldu. Ama hiç kimse haberciliğinden ya da oyunculuğundan bahsetmedi... Bikiniyle anılmayı mesleğiyle anılmaya tercih ettiğini düşünmüyorum ama gerçek bu maalesef. Üzüldüm...



