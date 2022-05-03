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  4. Met Gala'da transparan elbisesiyle dikkat çeken Kendall Jenner siyah kuğuya benzetildi

Met Gala'da transparan elbisesiyle dikkat çeken Kendall Jenner siyah kuğuya benzetildi

03.05.2022 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin en önemli moda etkinliklerinden biri olan Met Gala'da kırmızı halı yürüyüşü dün gece gerçekleşti. Moda Antolojisi temasıyla gerçekleşen etkinlikte Kendall Jenner, kostümüyle hayran bıraksa da makyajıyla sınıfta kaldı.

Met Gala'da transparan elbisesiyle dikkat çeken Kendall Jenner siyah kuğuya benzetildi

Moda dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olan Met Gala, dün gerçekleşti.

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Metropolitan Müzesi Kostüm Sanatı Enstitüsü için düzenlenen etkinliğe ünlüler adeta akın etti.

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“Moda antolojisi” temasıyla düzenlenen etkinlikte ünlülerin giydiği tasarımlar ve kıyafetler gündem oldu.

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Bazı ünlülerin tercih ettiği tasarımlar beğeni toplarken bazılarının ise “değişik tarzda” gelmeleri olay oldu.

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Kendall Jenner’ın tercih ettiği tasarım beğenilse de kaşlarını boyaması şaşırttı.

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Gecenin en rüküş ismi ise hiç kuşkusuz Kylie Jenner oldu.
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Şapkasını ters takarak üzerine duvak kullanan ve yarı kabarık bir gelinlikle kırmızı halıya çıkan Jenner eleştiri oklarının hedefi oldu.

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Kendall Jenner
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