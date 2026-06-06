Meta'nın akıllı gözlükleriyle ilgili flaş iddia: Gizlice entegre edildi

ABD merkezli teknoloji dergisi Wired'ın haberine göre, Meta'nın üzerinde çalıştığı belirtilen "NameTag" isimli sistem, gelecekte akıllı gözlüklerin gördüğü kişileri tanımlayabilecek bir altyapının parçası olabilir.

YÜZLERİ ANALİZ EDİP EŞLEŞTİREBİLECEĞİ ÖNE SÜRÜLÜYOR

İddialara göre söz konusu teknoloji, gözlüğün kamerasına yansıyan yüzleri dijital biyometrik verilere dönüştürüyor. Daha sonra bu bilgiler, kullanıcının telefonunda bulunan diğer yüz verileriyle karşılaştırılıyor.

Eğer sistem bir eşleşme tespit ederse, gözlüğü kullanan kişiye bildirim gönderilebileceği öne sürülüyor. Ayrıca yeni karşılaşılan yüzlerin de kayıt altına alınarak veri havuzuna eklenebileceği iddia ediliyor. Şu an için bu özelliğin aktif olmadığı belirtilirken, teknoloji dünyasında olası kullanım senaryoları şimdiden tartışılmaya başlandı.

MİLYONLARCA KİŞİNİN KULLANDIĞI UYGULAMADA BULUNDUĞU İDDİA EDİLDİ

Wired'ın haberinde, NameTag sistemine ait olduğu öne sürülen kodların Meta AI uygulamasında yer aldığı ifade edildi. Dünya genelinde 50 milyondan fazla indirilen uygulamanın, Meta'nın akıllı gözlük ekosisteminin önemli parçalarından biri olduğu biliniyor. Bu durum, söz konusu teknolojinin gelecekte devreye alınabileceği yönündeki spekülasyonları artırdı.

META: ŞU AN KULLANIMA SUNULMUŞ BİR ÖZELLİK YOK

İddiaların gündeme gelmesinin ardından Meta yetkilileri peş peşe açıklamalarda bulundu. Meta İletişim Başkan Yardımcısı Andy Stone, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, haberde bahsedilen özelliğin aktif olmadığını belirtti. Stone, ortaya atılan iddiaları "tık odaklı" ve yanıltıcı olarak nitelendirdi.

Şirket adına açıklama yapan Meta sözcüsü Ryan Daniels ise yüz tanıma teknolojileri üzerinde araştırmalar yürüttüklerini doğruladı ancak bunun tüketicilere sunulan bir ürün anlamına gelmediğini vurguladı.

Daniels, henüz nihai bir karar alınmadığını belirterek, böyle bir özelliğin gelecekte kullanıma sunulması halinde bunun şeffaf biçimde duyurulacağını söyledi. Ayrıca Meta'nın merkezi bir yüz veritabanı oluşturmadığını da özellikle ifade etti.

GİZLİLİK SAVUNUCULARI TEPKİ GÖSTERDİ

Ortaya atılan iddialar, teknoloji ve dijital haklar alanında faaliyet gösteren kuruluşların da tepkisini çekti.

Teknoloji şirketlerinin faaliyetlerini izleyen Tech Oversight Project'in yöneticisi Sacha Haworth, bu tür teknolojilerin sürekli gözetim altında bir toplum yaratma riskini beraberinde getirdiğini savundu.

Çocukların dijital ortamda korunmasına yönelik çalışmalar yürüten Fairplay'in yöneticisi Josh Golin ise yapay zeka destekli gözlüklerin insanların günlük yaşamlarının sürekli izlenmesine kapı aralayabileceğini öne sürdü.

Meta'nın yüz tanıma özelliğini gerçekten kullanıma sunup sunmayacağı henüz netlik kazanmış değil. Ancak ortaya çıkan iddialar, giyilebilir teknolojilerin geleceği ile kişisel gizlilik arasındaki dengeyi yeniden gündeme taşıdı.

Uzmanlara göre yapay zekâ destekli gözlüklerin yaygınlaşmasıyla birlikte yalnızca teknolojik imkanlar değil, veri güvenliği ve mahremiyet konuları da önümüzdeki dönemin en önemli tartışma başlıklarından biri olacak.