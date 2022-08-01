Metal nedir, doğada nasıl bulunur ve oluşur? Metallerin özellikleri nelerdir?

Metaller, yapı olarak yumuşak dokuya sahip ve bulunduğu kabın şeklini alan maddelerdir. Metalleri bir de iletkenlik açısından inceleyecek olursak, elektrik ve ısıyı iletmekte çok başarılı maddelerdir.

Metal Nedir?

Metal, çevremizde gördüğümüz her ürünün ana maddelerinden biridir. Çabuk şekil alması, ısı ve elektriği iyi iletmesi, parlaklığı vb. birçok özelliği metalleri günlük hayatın vazgeçilmezi kılar. Saydığımız tüm özellikler sayesinde de çoğu ürünün imalatında kullanılır.

Oda sıcaklığında metaller, sert ve parlak olan katılardır. Belli bir işçilik seviyesi ile tel ve levha şeklini alabilirler. Aynı zamanda katı oldukları için dayanıklı ve sert maddelerdir.

En yumuşak metaller arasında ise bakır ve altın gibi çok kıymetli bir elementler yer alır. Metaller, sıcak ortamda sıvı bir hal aldıkları için kolay şekil alırlar. Eriyen metale şekil vermek için de sıvı halde bir kaba döküp, katılaşmasını beklemek yeterli olacaktır. Metallerin çoğu, yer kabuğunda bileşimler şeklinde bulunmaktadır. Bileşen olarak içinde metal bulunduran kayalar madenleri oluşturur.

Metallerin bu gibi özellikleri dışında; gerilebilme, tokluk, esneklik, basınç dayanımı gibi özellikleri de mevcuttur.

Metaller üzerinde vurulduğunda da yüksek sesler çıkaran maddelerdir.

Metaller Elektriği İletir Mi?

Metaller, ısı ve elektrik iletkenliği konusunda çok başarılı maddelerdir. Bu, metallerde bulunan elektronların, metal özelliği taşımayan maddelerde bulunan elektronlardan daha serbest olarak hareket sağlayabilmesinden kaynaklıdır. Bu iyi iletkenlik özelliği ile binalarda, teknolojik ürünlerde vb. birçok alanda faaliyet göstermektedir.

Özellikle çok eski zamanlardan beri kullanılan bir metal olan bakır, iletkenlik açısından piyasada çok önemli rol oynayan bir metaldir. Bakır, elektrik iletimi açısından çok yüksek performans gösteren bir metaldir. Elektriksel akımları çok başarılı bir şekilde iletir.

Metaller Doğada Nasıl Bulunur?

Metaller doğa üzerinde genel olarak serbest halde bulunmaktadır. Lakin ender olarak bazı metaller, doğada serbest bulunurken aynı zamanda bileşikleri ile birlikte de bulunabilirler.

Metaller aralarında, su içinde az çözünen metaller ve su içinde çok çözünen metaller olarak ikiye ayrılırlar. Suda az çözünen metaller yer kabuğu üzerinde bulunurken, suda çok çözünenler ise denizlerde ve tuz yatakları üzerinde bulunur. Madenler, içinde bulunan metallere göre finansal açıdan değerlendirilir. Mesela, altın ve gümüş gibi madenler finansal açıdan değerleri çok yüksek olan madenlerdir.

Doğada en saf haliyle karşımıza çıkan madenlerin, farklı farklı özellikleri bulunmaktadır. Doğa üzerinde; basit, oksit, sülfür, karbonat ve sülfat madenler olarak bulunurlar.

Metalik Özellik Nasıl Artar?

Bunu periyodik cetvel üzerinden yorumlayabiliriz. Aynı grup üzerinden periyodik cetvel üzerinde sağ taraftan sol tarafa ilerledikçe metalik özellik artar. Aynı zamanda benzer periyotlar içerisinde yukarıda aşağı doğru indikçe de metalik özellik artış göstermektedir.

Metaller Kırılgan Mıdır?

Metaller yapıları gereği sert ve dayanıklı maddeler olduğunu için kırılgan değillerdir. Bazı işçilikler sonucu dövülerek tel ve levha haline getirilebilirler.

Kırılgan olmadıkları için birçok iş alanında kullanılırlar. Bina hatlarının yapımında, küçük elektronik eşyaların üretiminde, endüstri, ulaşım, mücevher yapımında, gemi ve uçakların kaplamalarında, teneke yapımında, kısacası dayanıklılık ve sağlamlık gerektirecek tüm alanlarda metaller aktif olarak kullanılmaktadır.



