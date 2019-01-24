Metal grubunda solistlik yapan büyükanne Inge Ginsberg

96 yaşındaki büyükanne Inge Ginsberg alkışı hak ediyor... Avusturyalı büyükanne, üç yıl önce bir death metal grubunun solisti oldu.

Kendi hayat hikayesini kaleme alan Ginsberg, “Neden death metal müzik?” sorusunu şöyle yanıtlıyor: Şarkı söyleyemiyorum, tonlayamıyorum. Heavy metal işe yarıyor, çünkü sadece sözleri söylemem gerekiyor.”

New York Times tarafından hazırlanan bir kısa belgesele de konu olan büyükanne, aynı zamanda Yahudi soykırımında hayatta kalan biri.

Söylediği şarkıların sözlerini kendi yazan Ginsberg, şarkıları hem İngilizce hem de Almanca söylüyor.

Sözlerinde insanlık, çevre, aşk, düşmanlık, kendine karşı açık olmak için temalar kullanan Ginsberg, “Heavy metal şiir içermez, mesaj verir” diyor.

1922’de Viyana’da doğan Ginsberg, hayatını, “Çok iyi şartlarda yetiştik. Çalışanlarımız vardı. Şehirde yaşıyorduk ama aynı zamanda hafta sonları gittiğimiz villamız vardı. Normal üniversiteye gittim” diye anlatıyor.

Nazi yönetimi hakkında konuşurken, “Hiç kimse olabileceklere inanmıyordu” diyen büyükanne, babasının İngiltere’ye kaçma planı yaptığını, sonrasında İsviçre’de bir mülteci kampında yaşamaya başladıklarını söylüyor.

Besteci Otto Kollman’la evlenen büyükanne, bu sayede müzikle tanıştığını, ABD’de eşiyle birlikte Nat King Cole, Dean Martin gibi yıldızlara beste yaptığını anlatıyor.

