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Metal sevenler buraya! Manowar İstanbul'da!

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 18.07.2019 14:33 | Son Güncelleme

1980’de kurulan, çıkardığı albümler ve klasikleşmiş şarkılarıyla heavy metalin efsane grupları arasına giren Manowar, 'The Final Battle' turnesi kapsamında 20 Temmuz’da KüçükÇiftlik Park’ta hayranlarıyla buluşacak.

Metal sevenler buraya! Manowar İstanbul'da!

Metal tarihinin en büyük gruplarından Manowar, The Final Battle turnesi kapsamında unutulmayacak bir konser için ülkemize geliyor!

Heavy metal bayrağını neredeyse 40 yıldır en tepelerde taşıyan efsane grup Manowar, 20 Temmuz gecesi KüçükÇiftlik Park’ı dolduracak binlerce insana %100 Metal bir gece yaşatmak üzere, bugüne kadarki en büyük sahne prodüksiyonuyla karşımızda olacak.

Vera Müzik ve Hammer Müzik organizasyonuyla gerçekleşecek bu müthiş açık hava konseri, adını metal tarihinin zirvesine yazdıran Manowar’un ülkemizde vereceği son konser olacak.

Grubun kurucusu ve basçısı Joey DeMaio, İstanbul’da verecekleri konseri iple çektiklerini ifade ederek, “Manowar’ın Türk hayranları yıllar boyunca tutkularını ve bağlılıklarını tüm dünyaya gösterdiler. Manowar olarak bundan onur duyuyoruz. Türkiye’deki Manowar hayranlarıyla paylaşacağımız bu unutulmaz metal deneyimini iple çekiyoruz” dedi.

1980’de kurulan, çıkardığı albümler ve klasikleşmiş bir dolu şarkısıyla metal denince ilk akla gelen gruplardan biri olan Manowar; Eric Adams’ın benzersiz çığlıkları, Joey DeMaio’nun yürek hoplatan basları ve kimseye benzemeyen sahne performanslarıyla adını metal tarihine hiç silinmeyecek şekilde yazdırmış bir grup. Daha önce ülkemizde konserler veren ve her seferinde unutulmaz anılar bırakan MANOWAR’un bu konserini özel kılan en önemli konuysa, grubun sadece en büyük hit’lerinden oluşacak bir setlist’le sahne alacak olması.

Binlerce insanın hep bir ağızdan söyleyeceği bu şarkılara ülkemiz topraklarında son kez tanık olmak ve MANOWAR’la birlikte söylemek için 20 Temmuz gecesini bir heavy metal şölenine çevirecek bu %100 Metal geceyi kaçırmayın!

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MANOWAR MANOWAR istanbul

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