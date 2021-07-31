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Mete Gazoz olimpiyat şampiyonu oldu ve altın madalya kazandı

31.07.2021 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda klasik yay bireysel kategorisinde İtalyan rakibi Mauro Nespoli'yi 6-4 yenen Mete Gazoz tarihimizde ilk kez altın madalya kazandı.

Mete Gazoz olimpiyat şampiyonu oldu ve altın madalya kazandı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda klasik yay bireyselde finale yükselen Mete Gazoz, finade İtalyan rakibini yenerek okçulukta Türkiye'ye tarihindeki ilk olimpiyat altın madalyasını getirmeyi başardı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 8. gününde klasik yay bireysel finalinde İtalyan Mauro Nespoli'yi 6-4 yenen milli okçu Mete Gazoz, altın madalya kazandı.

Yumenoshima Okçuluk Alanı'nda 29 Temmuz Perşembe günü yapılan ilk tur maçında Lüksemburglu Jeff Henckels'i, ikinci tur müsabakasında ise Avustralyalı Ryan Tyack'ı yenen Mete Gazoz, son 16 turuna yükselmişti.

Milli okçu, sabah seansında son 16 turunda Avustralyalı Taylor Worth'u geçerek çeyrek finale kaldı. 22 yaşındaki Mete Gazoz, bu turda da dünya sıralamasında 1 numara olan ABD'li Brady Ellison'u eledi ve yarı finale adını yazdırdı.

Mete Gazoz kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte Mete Gazoz’un kazandığı madalyalar…Mete Gazoz kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte Mete Gazoz’un kazandığı madalyalar…

Yarı finalde de Japon Takaharu Furukawa'yı mağlup ederek finalist olan Mete Gazoz, İtalyan Mauro Nespoli ile altın madalya maçına çıktı.

Mete-gazoz

Takımda Londra 2012'de altın madalya alan, dünya ve Avrupa şampiyonu rakibi karşısında Mete, maça iyi başlayamadı. İlk set 26 puan atan Mete, rakibinin 29'a ulaşmasıyla 2-0 geri düştü. İkinci set 28-28'lik eşitlikle tamamlanınca sporcular 1'er puan aldı.

Müsabakanın üçüncü setini 27-26 alan ay-yıldızlı sporcu, genel skorda 3-3 beraberliği sağladı. Dördüncü sette iki sporcu da üst düzey atışlar yaptı. 29-29 sona eren setin ardından genel skorda beraberlik sürdü: 4-4.

Kazanan sporcunun olimpiyat şampiyonu olacağı beşinci sete Mete 9, Nespoli ise 8 atarak başladı. İki sporcu da ikinci atışlarında 10 puanı buldu.

Son atışında 10 puan atan Mete, rakibinin atışını beklemeden genel skorda 6-4 üstünlük kurarak maçı 6-4 aldı ve altın madalyaya uzandı.

Gümüş madalya Nespoli'ye giderken, bronz madalya Japon Takaharu Furukawa'nın oldu.

mete gazoz

"SÖZ VERDİM, SÖZÜMÜ TUTTUM"

Mete Gazoz, altın madalyayı kazanmasının ardından, "Ben çok mutluyum! Tokyo'da altın alacağım diye söz vermiştim, sözümü tuttum. Süper. Herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Mete Gazoz'un antrenörü ise, "Çok mutluyum. Her zaman çok inandık. Mete müthiş bir performansla geliyordu. Artık Türk okçuluğunun altın madalyası var." açıklamasını yaptı.

TÖRENLE MADALYASINI ALDI

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda şampiyon olan milli okçu Mete Gazoz, madalyasını törenle aldı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda klasik yay bireyselde mücadele eden Mete, rakiplerini geçerek altın madalyaya ulaştı.

Yumenoshima Okçuluk Alanı'ndaki final karşılaşmasının ardından madalya töreni düzenlendi. Milli okçuya madalyasını Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener takdim etti.

mete gazoz

Madalya töreninin ardından İstiklal Marşı çalındı ve Türk bayrağı göndere çekildi.

Mete'nin şampiyon olduğu kategoride gümüş madalyayı İtalyan Mauro Nespoli, bronz madalyayı ise Japon Takaharu Furukawa elde etti.

Madalya töreninin ardından alana giren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli okçuyu tebrik etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİK TELEFONU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tokyo Olimpiyatlarında altın madalya kazanan Mete Gazoz'u arayarak tebrik etti. 'Bizleri çok duygulandırdın' diyen Erdoğan, genç sporcunun başarılarının devamını diledi. (AA)

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Tokyo
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Okuyucu Yorumları 16 yorum
ismin den belli “Mete”
Tüyler diken diken..
adamsin adam

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