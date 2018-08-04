Mete Gazoz'dan altın madalya

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen müsabakalarda Mete Gazoz, final bölümünde rakibi Moldovalı Dan Olaru'yu 6-0'lık skorla mağlup ederek birinci oldu ve altın madalyayı kazandı.

Mete Gazoz ve Gülnaz Büşranur Çoşkun'dan oluşan klasik yay karışık takımı ise finalde Rusya'ya 6-2 mağlup oldu ve gümüş madalya kazandı.

Öte yandan Türkiye müsabakaları 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamladı.

