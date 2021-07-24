Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz çeyrek finalde

Milli judocu Mihraç Akkuş, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda son 16 turuna yükseldi.

Nippon Budokan'da mindere çıkan Mihraç, erkekler son 32 tur mücadelesinde Butanlı rakibi Ngawang Namgyel ile karşı karşıya geldi. Rakibini bir dakika 5 saniye içinde ippon ile mağlup etmeyi başaran Mihraç Akkuş, adını son 16 turuna yazdırdı. Mihraç Akkuş, son 16 turunda Kazak Yeldos Smetov ile karşı karşıya gelecek.

OKÇULAR TAKIMI

Milli okçular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz de 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karışık takım kategorisinde çeyrek finale yükseldi.

Yumenoshima Park Okçuluk Alanı'nda düzenlenen karışık takım müsabakalarında son 16 turunda mücadele eden ay-yıldızlı okçular, Rusya Olimpiyat Komitesi adına yarışan Ksenia Perova ve Galsan Bazarzhapov ile karşılaştı.

İlk seti 37-37 biten müsabakada takımlar birer puan aldı. İkinci sette 38-37 üstünlük kuran Mete-Yasemin ikilisi, aldığı 2 puanla da 3-1 öne geçti. Mücadelenin üçüncü seti ise 34-34 eşitlikle tamamlanınca ekipler yine birer puan aldı ve skor 4-2'ye geldi.

Dördüncü seti 35-33 alan Mete Gazoz ile Yasemin Ecem Anagöz, maçı da 6-2 kazanarak çeyrek finale adlarını yazdırdı. Milli sporcular, çeyrek finalde TSİ 08.53'te Diananda Choirunisa ile Riau Ega Salsabilla'dan oluşan Endonezya takımı ile karşılaşacak.

JUDO TAKIMI

Öte yandan Milli judocu Gülkader Şentürk de 48 kilo son 32 tur mücadelesinde İspanyol rakibi Julia Figueroa'ya yenilerek oyunlara veda etti.

KAYNAK: AA

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