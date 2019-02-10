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Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, dünyada yılın sporcusu seçildi

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 10.02.2019 14:42 | Son Güncelleme

Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından her sene yapılan okçulukta yılın sporcusu ödüllerinde Klasik Yay Erkeklerde Mete Gazoz, Klasik Yay Kadınlarda ise Yasemin Ecem Anagöz seçildi.

Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, dünyada yılın sporcusu seçildi

Milli okçular Mete Gazoz ile Yasemin Ecem Anagöz, Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından onurlandırıldı.

Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından her sene düzenlenen ve internet oylaması ile belirlenen 'Okçulukta Yılın Sporcusu' ödüllerinde Klasik Yay Erkeklerde Mete Gazoz , Klasik Yay Kadınlarda ise Yasemin Ecem Anagöz seçildi. Konuyla Türkiye Okçuluk Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Mete ve Yasemin Ecem tebrik edildi.

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Mete Gazoz Yasemin Ecem Anagöz

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