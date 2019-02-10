Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, dünyada yılın sporcusu seçildi

Milli okçular Mete Gazoz ile Yasemin Ecem Anagöz, Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından onurlandırıldı.
Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından her sene düzenlenen ve internet oylaması ile belirlenen 'Okçulukta Yılın Sporcusu' ödüllerinde Klasik Yay Erkeklerde Mete Gazoz , Klasik Yay Kadınlarda ise Yasemin Ecem Anagöz seçildi. Konuyla Türkiye Okçuluk Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Mete ve Yasemin Ecem tebrik edildi.
Ahmed Kutucu, Schalke'ye yetmedi
Fikret Orman'dan Şenol Güneş açıklaması
Burak Yılmaz'dan teşekkür mesajı
Dortmund kendini yaktı
Fenerbahçe'de Avrupa mesaisi
Güneş Alper Boğuşlu Milli Takım'da görmek istiyor
İzmir sporunu yasa boğan ölüm
UEFA geleceğin yıldızlarını açıkladı! Listede 2 Türk var
Trabzonspor taktik çalıştı
Galatasaray'a yeni sponsor
Karaman 3 büyüklere yenilmiyor
Fatih Terim babasının mezarını ziyaret etti
'Böyle bir acıyı tarif edecek kelime yok'
Arsene Wenger PSG yolunda
Ronaldo'dan James Rodriguez'e telefon
Ümit Özat'ın yeni takımı resmen açıklandı!
Ümit Özat depremi! 27 günde...
Okuyucu Yorumları 0 yorum