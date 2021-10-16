Mete Kalkavan'dan olay karar! Ortalık karıştı...

Süper Lig'in 9.haftasında oynanan Sivasspor-Antalyaspor maçının ilk yarısı 2-2 eşitlikle sona erdi. Sivasspor'un ilk yarının son saniyelerinde bulduğu 2. golde hakem Mete Kalkavan'ın verdiği karar tartışmalara sebep oldu.

METE KALKAVAN BİR ANDA KARAR DEĞİŞTİRDİ

Sivasspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta top taca çıktı. Hakem Mete Kalkavan tacı Antalyaspor'un kullanacağını gösterdi ancak Sivassporlu oyuncu hakemin kararına aldırış etmeden taç atışını kullandı. Tam da bu esnada Mete Kalkavan'ın bir anda karar değiştirerek atışı Sivasspor'a verdiği gözlemlendi.

ANTALYASPORLULAR DURAKSAYINCA...

Sivasspor'un ivedi bir şekilde tacı kullandığı sırada Antalyasporlu futbolcular hakem Mete Kalkavan'ın ilk kararına da güvenerek duraksadı. Taç sonrası hızlı bir şekilde sol çizgiye inen Sivasspor'da kesilen ortaya Kayode kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi.

METE KALKAVAN'A YOĞUN İTİRAZ

Kayode'nin golü sonrası Antalyasporlu futbolcular hakem Mete Kalkavan'a yoğun itirazlarda bulundu ancak Mete Kalkavan kararından dönmedi ve golü vererek ilk yarının son düdüğünü çaldı. İtirazlar sonrası Antalyaspor kalecisi Ruud Boffin sarı kart gördü.



