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Metecan Birsen 2 yıl daha Pınar Karşıyaka’da

BASKETBOL HABERLERİ  | 24.06.2020 14:16 | Son Güncelleme

Önümüzdeki sezon FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Pınar Karşıyaka, milli oyuncu Metecan Birsen’in sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

Metecan Birsen 2 yıl daha Pınar Karşıyaka’da

2020-2021 sezonu planlamalarını sürdüren Pınar Karşıyaka, milli oyuncu Metecan Birsen ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

2019-2020 sezonu öncesinde yeşil-kırmızılı ekibe katılan Metecan Birsen, Basketbol Süper Ligi ve FIBA Avrupa Kupasında gösterdiği başarılı performans ile takdir toplarken 2020 FIBA Dünya Kupası ve EuroBasket 2021 Elemelerinde Milli Takımın formasını terletti.

(İHA)

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