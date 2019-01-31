Meteoroloji'den İstanbul için yağmur uyarısı!

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HABER  | 31.01.2019 16:28 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den yapılan son dakika değerlendirmelere göre Türkiye genelinde yarın yağmur ve sağanak bekleniyor. Öte yandan İstanbul'da da bu akşam saatlerinde yağmur bekleniyor. Yağmurun saat 17.00'da başlayıp 22.00'a kadar devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den İstanbul için yağmur uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülke geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Sivas ve Yozgat çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

İSTANBUL'DA BU AKŞAM YAĞMUR ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da saat 17.00'ye doğru başlayacak sağanak yağmurun saat 22.00'ye kadar devam edeceği tahmin ediliyor. Yarın sabah saatlerinde hafif bir geçişten sonra önümüzdeki hafta ortasına kadar yağış beklenmiyor.

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