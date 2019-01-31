Meteoroloji'den İstanbul için yağmur uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülke geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Sivas ve Yozgat çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
İSTANBUL'DA BU AKŞAM YAĞMUR ETKİLİ OLACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da saat 17.00'ye doğru başlayacak sağanak yağmurun saat 22.00'ye kadar devam edeceği tahmin ediliyor. Yarın sabah saatlerinde hafif bir geçişten sonra önümüzdeki hafta ortasına kadar yağış beklenmiyor.
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