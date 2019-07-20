Mynet Trend

Meteoroloji'den Orta ve Doğu Karadeniz için sağanak yağış uyarısı!

Recep Demircan Recep Demircan
YAŞAM  | 20.07.2019 09:03 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den Orta ve Doğu Karadeniz için sağanak yağış uyarısı!

Yapılan son değerlendirmelere göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Manisa ve Bilecik çevreleri ile Balıkesir ve Bursa’nın doğu ilçeleri, İzmir’in kuzeydoğu çevreleri ve Kütahya’nın batı kesimleri için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunuldu.

SICAKLIK ARTACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 28
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 29
İzmir: Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33
Adana: Parçalı ve az bulutlu 33
Bursa: Parçalı ve az bulutlu öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 32
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 27
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 27
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 32
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

Kaynak: İHA

Topladığı çayı kamyona yüklemeye üşenince...Topladığı çayı kamyona yüklemeye üşenince...
Kastamonu'da çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldıKastamonu'da çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı
Keçi asfalta yapıştı, itfaiye seferber olduKeçi asfalta yapıştı, itfaiye seferber oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
meteoroloji genel müdürlüğü sağanak yağış

En Çok Okunan Trend Haberler

Meyhanede silahlı ve sopalı saldırı!

Meyhanede silahlı ve sopalı saldırı!

O video ünlü Youtuber'ın hayatını kararttı

O video ünlü Youtuber'ın hayatını kararttı

Karadeniz'de gövde gösterisi!

Karadeniz'de gövde gösterisi!

İsrail’deki kazılarda 1200 yıllık cami ortaya çıkarıldı

İsrail’deki kazılarda 1200 yıllık cami ortaya çıkarıldı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Görenler telefonlarına sarıldı!

Görenler telefonlarına sarıldı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uyarı az önce geldi! Tüm Türkiye'yi etkileyecek

Uyarı az önce geldi! Tüm Türkiye'yi etkileyecek

Nazilli'de bulundu! Dünyanın dört bir yanından geliyorlar...

Nazilli'de bulundu! Dünyanın dört bir yanından geliyorlar...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İlk gördüğünde çuval sandı, gerçek sonradan ortaya çıktı

İlk gördüğünde çuval sandı, gerçek sonradan ortaya çıktı

Kastamonu'da 83 kişi mevlit yemeğinden zehirlendi

Kastamonu'da çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı

Keçi asfalta yapıştı, itfaiye seferber oldu

Keçi asfalta yapıştı, itfaiye seferber oldu

Göl suyu çekildi, yerini koyun sürüleri aldı

Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya! Artık koyunlar otluyor

Meyhanede silahlı ve sopalı saldırı: 3 yaralı

Meyhanede silahlı ve sopalı saldırı!

Berberi 'Kadına neden baktın?' diyerek dövdüler

Berberi 'Kadına neden baktın?' diyerek dövdüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.