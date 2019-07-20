Meteoroloji'den Orta ve Doğu Karadeniz için sağanak yağış uyarısı!

Yapılan son değerlendirmelere göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Manisa ve Bilecik çevreleri ile Balıkesir ve Bursa’nın doğu ilçeleri, İzmir’in kuzeydoğu çevreleri ve Kütahya’nın batı kesimleri için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunuldu.

SICAKLIK ARTACAK



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve az bulutlu 28

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 29

İzmir: Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Adana: Parçalı ve az bulutlu 33

Bursa: Parçalı ve az bulutlu öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 32

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 27

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 27

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 32

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

Kaynak: İHA

