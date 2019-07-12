Meteoroloji'den son hava durumu tahmini! (Kuvvetli yağış bekleniyor)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Doğu Akdeniz ile Sakarya ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Genellikle batı ve güneybatı, kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI



Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI



Rüzgarın; Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.