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Meteoroloji'den son hava durumu tahmini! (Kuvvetli yağış bekleniyor)

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 12.07.2019 07:34 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, bugün Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Yapılan uyarıda, ani sel, su baskını, yıldırım gibi hadiselerden dolayı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği belirtildi. İşte 12 Temmuz günlük hava durumu raporu...

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini! (Kuvvetli yağış bekleniyor)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Doğu Akdeniz ile Sakarya ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Genellikle batı ve güneybatı, kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGE BÖLGE, İL İL GÜNLÜK HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Sakarya çevrelerinin öğle saatlerinden sonra kısa süreli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 26°C
Parçalı bulutlu

BURSA °C, 25°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 31°C
Az bulutlu

İZMİR °C, 29°C
Az bulutlu

MANİSA °C, 31°C
Az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş ve Mersin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

ADANA °C, 33°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri ile öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 36°C
Az bulutlu

HATAY °C, 32°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Sivas çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C
Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 23°C
Parçalı bulutlu

SİVAS °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli sağanak yağışlı

SİNOP °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BAYBURT °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli ve Malatya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 31°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUŞ °C, 33°C
Az bulutlu

VAN °C, 30°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

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hava durumu meteoroloji genel müdürlüğü Doğu Karadeniz 12 temmuz hava durumu

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