Meteoroloji'den son hava durumu tahmini! (Kuvvetli yağış bekleniyor)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Doğu Akdeniz ile Sakarya ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Genellikle batı ve güneybatı, kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGE BÖLGE, İL İL GÜNLÜK HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Sakarya çevrelerinin öğle saatlerinden sonra kısa süreli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 26°C
Parçalı bulutlu
BURSA °C, 25°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 31°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 29°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 31°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş ve Mersin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
ADANA °C, 33°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri ile öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 36°C
Az bulutlu
HATAY °C, 32°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Sivas çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 26°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 23°C
Parçalı bulutlu
SİVAS °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli sağanak yağışlı
SİNOP °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BAYBURT °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli ve Malatya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 31°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUŞ °C, 33°C
Az bulutlu
VAN °C, 30°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
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