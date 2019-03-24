Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Yoğun kar geliyor, çiftçilere kritik uyarı)

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

ZİRAİ DON RİSKİ



Açıklamada, “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor. Genellikle doğu ve güneydoğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar; Van’da 1, Muş’ta 1, Bitlis’te eksi 1 ve Hakkâri’de 1 derece olarak ölçülmüştür. Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Van’da 6, Bitlis ve Hakkâri’de 5, Muş’ta ise 7 derece olması beklenmektedir. Bölgemiz genelinde buzlanma olayı ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Gece saatlerinden itibaren zirai don riski bulunmaktadır.