Meteoroloji'den yağış uyarısı! (15 Aralık'ta İstanbul'da hava nasıl olacak?)

ANTALYA °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ADANA °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Antalya, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Erzurum, Muş, Şırnak ve Bitlis çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Erzurum çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor.

HATAY °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 11°C

Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 11°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

SİVAS °C, 8°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

BAYBURT °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı