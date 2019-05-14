Meteoroloji uyardı o bölgede yaşayanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Edremit Körfezi'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın kuzey kıyıları ile Karadeniz kıyı kesiminde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Ülkemiz genelinde 2 ila 5 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney ve doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı, batısı yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kıyılarda sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 28°C
Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimleri puslu ve yer yer sisli
KIRKLARELİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey kesimleri çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edremit Körfezi'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 11°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu
DÜZCE °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu
ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
BAYBURT °C, 23°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu
TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 20°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 20°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 21°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
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