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Meteoroloji'den Ankara ve Kırıkkale'de bazı ilçeler için sağanak uyarısı

12.09.2022 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji'den Ankara ve Kırıkkale'de bazı ilçeler için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'nın Bala ilçesi ile Kırıkkale'nin güney bölgeleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, gelecek 2 saatlik periyotta Bala ile Kırıkkale'nin Keskin, Bahşılı, Karakeçili ve Çelebi ilçelerinde gök gürültülü sağanak görülecek.

Yerel kuvvetli yağışların beklendiği bu süreçte, oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.

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Ankara Kırıkkale Bala meteoroloji genel müdürlüğü uyarı

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