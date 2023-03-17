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Meteorolojiden Diyarbakır için ‘sağanak’ uyarısı

17.03.2023 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden Diyarbakır için “sağanak” uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden Diyarbakır için ‘sağanak’ uyarısı

Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğleden sonra bölgede başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü yağışların, bu akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak Şanlıurfa’nın kuzey ve batısında Bozova, Birecik ve Suruç ilçeleri, cumartesi sabah saatlerinden itibaren il genelinde çok kuvvetli Diyarbakır’ın batı kesimlerinde ise, Çüngüş, Çermik, Ergani, Eğil, Hani, Dicle, Çınar, Kocaköy, Bağlar, Kayapınar, Yenişehir ve Sur ilçelerinde kuvvetli olması beklendiği bildirildi.

Açıklamada, bölgede yakın zaman önce gerçekleşen şiddetli yağışlar sebebi ile toprağın doymuş olması, dere ve nehirlerin seviyelerinin yükselmiş olması ve beklenen yeni kuvvetli yağışlar dikkate alındığında sellere ve su baskınlarına, yer yer gök gürültülü sağanak yağışla birlikte yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve kar yağışlarının olduğu yerlerde buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı gerektiği ifade edildi.

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