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Meteoroloji'den İstanbul, Kocaeli ve Sakarya için kuvvetli sağanak uyarısı

24.08.2022 22:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji'den İstanbul, Kocaeli ve Sakarya için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli ve Sakarya için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanağın, önümüzdeki 2 saat boyunca yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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meteoroloji genel müdürlüğü

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