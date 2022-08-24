Meteoroloji'den İstanbul, Kocaeli ve Sakarya için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli ve Sakarya için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanağın, önümüzdeki 2 saat boyunca yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz