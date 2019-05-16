Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Gümüşhane, Bayburt ve Erzincan çevrelerinde aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor. Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege ile Karadeniz kıyılarında gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. (AA)
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