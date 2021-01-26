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Meteoroloji'den Trakya için "turuncu" uyarı: Yer yer 20 ile 40 santimetre kar yağışı bekleniyor

26.01.2021 13:16 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji'den Trakya için "turuncu" uyarı: Yer yer 20 ile 40 santimetre kar yağışı bekleniyor

EDİRNE (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü Trakya için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan "turuncu" uyarıda, akşam saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde görülecek kar yağışının yoğun (20-40 cm) gerçekleşmesi bekleniyor.

Vatandaşların, buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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