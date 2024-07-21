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  4. Metin Akdülger veda etmişti! Engin Öztürk, Sandık Kokusu'nun başrol oyuncusu oldu! İşte iddialı rolü

Metin Akdülger veda etmişti! Engin Öztürk, Sandık Kokusu'nun başrol oyuncusu oldu! İşte iddialı rolü

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
21.07.2024 10:47
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Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Uğur Yücel, Serkay Tütüncü, Meriç Aral, Seda Türkmen ve Levent Can gibi isimlerin rol aldığı Sandık Kokusu'na bomba bir isim daha dahil oldu. Metin Akdülger'in yerine bakın hangi isim geldi.

Metin Akdülger veda etmişti! Engin Öztürk, Sandık Kokusu'nun başrol oyuncusu oldu! İşte iddialı rolü

Bir süredir Sandık Kokusu dizisindeki ayrılıklar gündeme geliyordu ancak diziye yeni isimler de ekleniyor. Atilla karakterini canlandıran Metin Akdülger'in yerine yeni başrol geldi.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

Show TV’nin ikinci sezonu merakla beklenen dizisi Sandık Kokusu’nun yeni başrol karakteri Bora belli oldu. Engin Öztürk yeni sezonda ekrana iddialı bir rolle bomba gibi dönüyor.

Yakışıklı oyuncu Show TV’nin O3 Medya imzalı dizisi “Sandık Kokusu” dizisiyle el sıkıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Altan Dönmez’in yönetmen koltuğuna oturacağı dizide Öztürk, Karsu’nun (Özge Özpirinçci) hayatına girecek olan Bora’ya hayat verecek.

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URFA'DA ÇEKİMLER YAPILACAK

Özge Özpirinçci’yle daha önce “Biz Böyleyiz” filminde rol alan başarılı oyuncu Demet Akbağ, Uğur Yücel, Necip Memili ve Meriç Aral gibi birbirinden ünlü oyunculardan oluşan ekibe güç katacak.

Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı dizinin hikâyesi yenilenecek ve dizi Uğur Yücel’in hayat verdiği Hasan’ın Urfa’da çekilen sahneleriyle açılacak.

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Engin Öztürk
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