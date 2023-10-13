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Metin Akpınar'dan yıllar sonra ortaya çıkan ikiz kızlarıyla ilgili ilk açıklama: Sadece bir gece beraberliğim oldu

13.10.2023 20:04 | Son Güncelleme:
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Türk sinemasının usta ismi Metin Akpınar bir süredir evlilik dışı çocukları olduğu konusuyla gündemdeydi. Usta oyuncu konuya dair bir son dakika açıklamasında bulundu. İkiz kızları ile ilgili yazılı bir açıklama yapan Akpınar, kızların kendi çocuğu olduğunu kabul etti.

Metin Akpınar yıllar sonra ortaya çıkan ikiz kızları ile gündemdeki yerini koruyor. Sinemaya sayısız eser kazandıran usta isim yaşanan olaylarla ilgili yaptığı açıklamada 'Sadece bir gece beraberliğim oldu' diyerek yaşananları kabul etti.

Türk sinemasının efsane isimlerinden ve adı Zeki Alasya ile özdeşlemiş olan Metin Akpınar, şu sıralar evlilik dışı çocuk konusu ile gündemde.

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Duygu Nebioğlu, Metin Akpınar'ın kızı olduğunu açıklamış ve babası Metin Akpınar'ın nüfusuna geçmesi isin hukuki süreç yaşadıklarını açıklamıştı.

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Konuya dair usta oyuncudan yazılı bir açıklama geldi. Gazeteci Candaş Tolga Işık sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Akpınar'ın yazılı açıklamasını aynen yayınladığını söyledi.

"SADECE BİR GECE BERABERLİĞİM OLDU"

Metin Akpınar yaptığı açıklamada;

"Bu duyuru son gelişmeler üzerine sevgili halkıma, sevenlere kızanlara duyurudur. 36 yıl önce Antalya’da bir sanatsal etkinlikte tanıştığım kişiyle sadece bir gecelik beraberliğim oldu. Bu olaydan sonra bir daha ne görüştük ne de haberleştik. 24 yıl sonra, bir gün ikiz kardeşler bana ulaşıp babalarının ben olduğumu söylediler. Elbette çok şaşırdım ve sarsıldım.

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Kızlarımdan öğrendiğime göre bir yetiştirme yurdunda kalmışlar, 6 yaşındayken de Nebioğlu ailesi tarafından evlat edinilmişler. 20 yaşına geldiklerinde ise biyolojik ailelerini bulmak istemişler. Kendilerini ilk tanıdığımdan itibaren çocuklarım olarak kabul ettim. Hepimiz açısından en sağlıklı şekilde ilişkimizi sürdürmek için karşılıklı çaba sarf ettik. Bu şekilde yolumuz kesiştikten sonra onlara, eşim Göksel ile birlikte elimizden geldiğince maddi ve manevi destek olmaya çalıştık. Bunca yıldan sonra gelen bu haberin ardından onların beklediği ve umduğu baba olmam kolay değildi.

"VARLIKLARINDAN HABERDAR OLMADIĞIM ÇOCUKLARIMIN..."

İlişkimizi kendimize bir yol bularak sürdürmeye çalıştık. 2023 yılına geldiğimizde aramızdaki bağı resmiyete kavuşturmayı tercih ettiler. İtirazım olmadı ve kamuoyunu meşgul eden dava süreci başladı. Bu dava sırasında davayı zora sokacak herhangi bir çabam olmadı.

Hukuki prosedürler tamamlandıktan sonra 13 Ekim 2023 günü itibariyle Duygu, benim nüfusuma geçti, hukuki işlem tamamlanınca kardeşi de geçecek.

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Kızlarımı tanımamdan itibaren bugüne kadar onları kabullenmemde ve onlara karşı duygularımda bir değişiklik olmadı. Bu dava sürecinin de buna olumsuz bir etkisi yoktur.

Varlıklarından haberdar olmadığım çocuklarımın çektiği acılardan dolayı çok üzgünüm. Ayrıca eşim Göksel Akpınar'ı üzdüğüm için özür diliyorum.

En önemlisi anlamsız bir şekilde üzdüğüm halkımdan özür diliyorum.

Ne yazık ki hayat geriye doğru yaşanmıyor.

Metin Akpınar" ifadelerini kullandı.

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