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Metin Akpınar'ın evlilik dışı bir değil iki kızı varmış! Meğerse ikizlermiş

13.10.2023 09:24 | Son Güncelleme:
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Metin Akpınar'ın evlilik dışı kızları olduğu mahkeme kararıyla kanıtlandı. Bu haber sosyal medyayı salladı. Ortaya çıkan yeni bilgi ise Metin Akpınar'ın evlilik dışı bir değil iki kızı olduğu yönünde. Usta oyuncunun biyolojik kızları olduğunu 10 yıl önce öğrendiği de iddia edildi.

Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkiden bir kızı olduğu 35 yıl sonra ortaya çıkmıştı. Mahkeme kararı ile Akpınar'ın kızı olduğunun resmiyet kazandığını açıklayan Duygu Nebioğlu, sosyal medyada gündem olmuştu.

Ancak yeni bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Meğerse usta oyuncunun bir değil iki kızı varmış. İkiz olan kardeşler bir süredir mahkeme kararını bekliyor.

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Evlilik dışı ilişkiden kızı varmış! Bomba açıklama Evlilik dışı ilişkiden kızı varmış! Bomba açıklama

BİR DNA TESTİ DAHA

Habertürk'ün haberine göre; DNA testinin sonunda, Duygu Nebioğlu'nun Metin Akpınar'ın biyolojik kızı olduğu saptandı. Sevgi Nebioğlu da DNA testi yaptırdı ama bununla ilgili mahkeme kararı henüz çıkmadı.

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Duygu Nebioğlu, 2020'de ikiz kardeşine hitaben şunları yazdı:

"Sen çocukları çok sevdin, ben hayvanları. Sen önüne bakardın ben derine. Senin sevgin, benim duyum genişledi. Bir gün yine seninle ışığa selam verip aynı yumurtaya atlar, aynı hikâyeyle gelirdim. Duvarı delerken yine seni çekerdim kardeş. Sen anladın kardeş."

VASİYET DETAYI

Duygu Nebioğlu açıklamasında "Beraber çıkıp açıklama yapalım dedim ama kabul etmedi (Metin Akpınar). Ben size vasiyetimi yazdım, ben öldükten sonra gerçekleşecek o zaman ne yaparsanız yapın dedi. Ölümle, kalple kontrol altına tutmaya çalıştı beni" dedi.

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Metin Akpınar Pınar

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