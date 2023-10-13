Metin Akpınar'ın evlilik dışı bir değil iki kızı varmış! Meğerse ikizlermiş

Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkiden bir kızı olduğu 35 yıl sonra ortaya çıkmıştı. Mahkeme kararı ile Akpınar'ın kızı olduğunun resmiyet kazandığını açıklayan Duygu Nebioğlu, sosyal medyada gündem olmuştu.

Ancak yeni bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Meğerse usta oyuncunun bir değil iki kızı varmış. İkiz olan kardeşler bir süredir mahkeme kararını bekliyor.

BİR DNA TESTİ DAHA

Habertürk'ün haberine göre; DNA testinin sonunda, Duygu Nebioğlu'nun Metin Akpınar'ın biyolojik kızı olduğu saptandı. Sevgi Nebioğlu da DNA testi yaptırdı ama bununla ilgili mahkeme kararı henüz çıkmadı.

Duygu Nebioğlu, 2020'de ikiz kardeşine hitaben şunları yazdı:

"Sen çocukları çok sevdin, ben hayvanları. Sen önüne bakardın ben derine. Senin sevgin, benim duyum genişledi. Bir gün yine seninle ışığa selam verip aynı yumurtaya atlar, aynı hikâyeyle gelirdim. Duvarı delerken yine seni çekerdim kardeş. Sen anladın kardeş."

VASİYET DETAYI

Duygu Nebioğlu açıklamasında "Beraber çıkıp açıklama yapalım dedim ama kabul etmedi (Metin Akpınar). Ben size vasiyetimi yazdım, ben öldükten sonra gerçekleşecek o zaman ne yaparsanız yapın dedi. Ölümle, kalple kontrol altına tutmaya çalıştı beni" dedi.

