MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu Katarsis'e katıldı! Konuşmakta zorlandı: "Eşinden dolayı benimle gizli gizli görüştüğü..."

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu Katarsis'e katıldı! Konuşmakta zorlandı: "Eşinden dolayı benimle gizli gizli görüştüğü..."

07.12.2023 07:32 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Metin Akpınar'ın yıllar sonra ortaya çıkan kızlarından biri olan Duygu Nebioğlu Katarsis'e konuk oldu. Duygu Nebioğlu babasının kendisini son süreçten sonra hiç aramadığını ifade ederek "Öğrendiğim kadarıyla evden dışarı çıkmıyor kapalı bir hayat yaşıyor" dedi. Genç kadın açıklama yaparken de konuşmakta zorlandı.

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Metin Akpınar'ın iki kızı olduğu ortaya çıktı. Akpınar'ın 35 yaşındaki ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, açtığı babalık davasını kazanarak gündeme bomba gibi düştü.

Katarsis X-TRA ‘da Gökhan Çınar’ın konuğu olan Duygu Nebioğlu çocukluğu ve zorlu büyüme sürecinde yaşadıklarını anlattı.

Annesine ulaştıktan sonra babasının Metin Akpınar olduğunu öğrenen ve son dönemde hukuki olarak bunu kanıtlayan Duygu duygularını anlatırken konuşmakta da zorlandı.

Ekran Alıntısı

"HAYRAN-SANATÇI İLİŞKİSİ KURDU"

Metin Akpınar'ın kızı "Yapılması gereken şey yapılmadı ama ben babamla bir arAya geldiğim zaman bana olan sevgisini hissettim zaten o yüzden senelerdir basına sızmadı. Sadece baba-kız ilişkisinde kalamadık hayran ve sanatçı ilişkisi kurdu benimle... Ama onun gözüne baktığım zaman anlatamadığı şeyler olduğunu hissettim ama karşı taraf ne yapmak istiyorsak onu yap pozisyonuna getirdi" dedi.

sfds
Duygu Nebioğlu konuşmasında babasıyla bir diyalaoğu olmadığını ifade etti ve "Beni henüz kimse aramadı hâlâ, sadece takip ediyorlar. Arayacağını da sanmıyorum umarım arar" diyerek şaşırttı.

ANNESİ HABERLER SONRASI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu "Dışarıdan bir dış ses diyeyim ben rahatsız etti. Eşinden dolayı benimle gizli gizli görüştüğü dönemler vardı, öğrendiğim kadarıyla da evinden dışarı çıkmıyor şu aralar umarım arar" yorumunda bulundu.

altun-5-23

Duygu Nebioğlu annesinin bu olayın basına yansıdığında Almanya'da sinir krizi geçirdiği ifade ederek "Çok korkuyordu. O dönem tek gecelik bir ilişki olduğunu sanmıyorum annem bizi doğurduğu zaman 24 yaşındaydı. Ben annemin 4. çocuğuyum" dedi.

ANNESİNE DAİR DETAYLAR ŞOKE ETTİ

Annesiyle ilgili detaylara yer veren genç kadın "Dedem çok yakışıklı bir adam, annesi dedemi defalarca kez anlatıyor, Sofi'nin göz önünde annesi cinsel ilişkiye giriyor ve söylemeyeceksin babana diyerekten büyüyen bir kız çocuğu... Anneanne tarafından sürekli ünlü olsun diye ajanslara götürülüyor, ünlülerle zorla tanıştırılmaya götürülüyor. Feriha Orancı, anneannem... Kadın kumarbaz, dedeyi aldatan bir figür. Annem böyle büyüyor..." diyerek şaşırttı.

Metin Akpınar'ın kızı annesinin farklı ilişkilerden 4 çocuğunun daha olduğunu ifade etti ve anneannesinin kızını zor durumlara soktuğunu iddia etti.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şimdi de 'Ponzi Mine' çıktı! Kimler yok ki: Ece Erken, Burcu Kıratlı, Sinan Akçıl, Semih Erdem... Şimdi de 'Ponzi Mine' çıktı! Kimler yok ki: Ece Erken, Burcu Kıratlı, Sinan Akçıl, Semih Erdem...
Laz Kızı gömlek düğmelerini açıp geri döndü!Laz Kızı gömlek düğmelerini açıp geri döndü!
göğüslerinin yarısını açık bırakan tarzıyla olay oldugöğüslerinin yarısını açık bırakan tarzıyla olay oldu
Anahtar Kelimeler:
Metin Akpınar Pınar yaşında
En Çok Okunan Haberler
Daha önce yapılmamışı yaptı! 35 yıllık aracı artık 200 kilometreyi sadece 20 liraya gidiyor

Daha önce yapılmamışı yaptı! 35 yıllık aracı artık 200 kilometreyi sadece 20 liraya gidiyor

Günlerdir aranan genç kızdan acı haber! Cansız bedeni Suriye'de bulundu

Günlerdir aranan genç kızdan acı haber! Cansız bedeni Suriye'de bulundu

Starbucks'ın piyasa değerinde büyük düşüş

Starbucks'ın piyasa değerinde büyük düşüş

Süper Lig takımları gelen bu haberle sarsıldı!

Süper Lig takımları gelen bu haberle sarsıldı!

Hastane bahçesinde dehşet! Alnından vurulmuş halde bulundu

Hastane bahçesinde dehşet! Alnından vurulmuş halde bulundu

Polat ailesine olay gönderme! "Yapmayın dedim"

Polat ailesine olay gönderme! "Yapmayın dedim"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Halteri yanlışlıkla boğazına düşürdü

Halteri yanlışlıkla boğazına düşürdü

Fiyatlar yükselmeden alın! Rahat ve şık outdoor montları seçtik

Fiyatlar yükselmeden alın! Rahat ve şık outdoor montları seçtik

Diş hekiminden itiraf! "Ağzınıza bakarak seks hayatınızı anlarım"

Diş hekiminden itiraf! "Ağzınıza bakarak seks hayatınızı anlarım"

Bez bebekten hamile olduğunu söyledi! Olay cinsiyet partisi...

Bez bebekten hamile olduğunu söyledi! Olay cinsiyet partisi...

"İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

"İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.