Metin Akpınar ve Müjdat Gezen’e ünlü isimlerden destek

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın Halk TV'de yayınlanan ‘Halk Arenası' programında yaptıkları açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatılmasına ve iki sanatçının bugün Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu savcısına ifade vermesine ünlü isimler tepki gösterdi.

İşte o mesajların bazıları:

Bülent Emin Parlak: Buna da susacak mısınız?

Tolga Çevik: Öylesi daha güzeldi.

Oyuncular Sendikası: Onlar halkın sanatçısı...

Sabahat Akkiraz: Gerçek iki sanatçı...

Doğa Rutkay: Yaşananlardan ötürü çok ama çok üzgünüm.

Metin Uca: Onunla aynı adı taşımaktan gurur duydum.

Alican Yücesoy: Ustalara saygı.

Birce Akalay: Ustalarımız yalnız değildir olmamalıdır da.



